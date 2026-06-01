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Quantinuum, soutenue par Honeywell, vise à lever 1,46 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quantinuum, soutenue par Honeywell

HON.O , vise à lever jusqu'à 1,46 milliard de dollars dans le cadre de son introduction en Bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, a annoncé lundi cette entreprise spécialisée dans l'informatique quantique.

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