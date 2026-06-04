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Quantinuum de Honeywell s'apprête à faire son entrée au Nasdaq alors que l'informatique quantique prend de l'ampleur
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Prakhar Srivastava et Pritam Biswas

Quantinuum de Honeywell QNT.O devrait faire son entrée sur le marché américain plus tard dans la journée de jeudi, après que le vif intérêt des investisseurs a permis à cette entreprise spécialisée dans l'informatique quantique de lever 1,68 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse.

Les avancées réalisées dans ce domaine technologique en pleine expansion ont alimenté les paris selon lesquels les machines quantiques pourraient à terme surpasser les ordinateurs classiques dans certaines tâches complexes.

Le moral a également été boosté après l'annonce par le gouvernement américain, le mois dernier, d'une initiative de 2 milliards de dollars visant à prendre des participations dans neuf entreprises de calcul quantique, dont un investissement prévu de 100 millions de dollars dans Quantinuum.

“L'argumentaire d'investissement repose sur le potentiel à long terme de l'informatique quantique et son rôle potentiel dans les futures infrastructures informatiques”, a déclaré Kat Liu, analyste chez IPOX Schuster.

“Ce soutien est significatif car l'informatique quantique est de plus en plus considérée comme une technologie stratégique ayant des implications pour la sécurité nationale, l'IA, les communications et l'informatique de pointe.”

Le secteur a également suscité l'intérêt des investisseurs, car les systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués et gourmands en ressources alimentent les attentes selon lesquelles la demande en ordinateurs quantiques pourrait finir par s'accélérer.

Les actions de son concurrent IonQ IONQ.N ont bondi d'environ 52 % cette année, conférant à la société une valeur boursière d'environ 25,47 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Quantinuum, basée à Broomfield, dans le Colorado, a vendu 28 millions d’actions à 60 dollars chacune, un prix supérieur à la fourchette de 53 à 55 dollars par action initialement prévue. En début de semaine, la société avait porté le nombre d’actions mises en vente à 26,5 millions.

Cette introduction en bourse intervient alors que le marché américain des nouvelles cotations retrouve son élan, même si l'intérêt des investisseurs reste concentré sur les technologies et d'autres secteurs à forte croissance.

L'ADOPTION RENCONTRE ENCORE DES OBSTACLES

Fondée en 2021 à la suite de la fusion des activités d'informatique quantique de Honeywell HON.O et du spécialiste des logiciels Cambridge Quantum, Quantinuum développe des systèmes matériels et logiciels quantiques conçus pour résoudre des problèmes de calcul complexes.

“Quantinuum bénéficie également du soutien d’Honeywell et s’est diversifiée au-delà du matériel pour s’étendre aux logiciels, à la cybersécurité et aux applications de réseaux quantiques. L’adoption commerciale reste limitée, mais les investisseurs misent principalement sur les opportunités à long terme”, a déclaré Kat Liu.

Honeywell détiendra environ 48,1 % des droits de vote combinés de la société à l'issue de l'offre, a indiqué Quantinuum dans un document réglementaire.

Pourtant, le chiffre d'affaires commercial de Quantinuum reste très concentré.

L'institut de recherche japonais RIKEN représentait environ 60 % du chiffre d'affaires de la société en 2025, ce qui souligne la dépendance persistante du secteur vis-à-vis des dépenses publiques et de recherche.

Edward Best, associé chez Willkie Farr & Gallagher, a déclaré que les investisseurs devraient surveiller si la société élargit sa base de clients et augmente le nombre et la valeur de ses contrats commerciaux au fil du temps.

Le secteur continue également de faire face à des coûts de développement élevés, à la complexité technologique et à un calendrier incertain pour une adoption commerciale à grande échelle.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux chefs de file de l'opération.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HONEYWELL INTL
223,2600 USD NASDAQ -5,09%
IONQ
68,205 USD NYSE -4,43%
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