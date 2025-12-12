 Aller au contenu principal
Quanex Building Products fait un bond en avant après un résultat positif au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de Quanex NX.N augmentent d'environ 25 % à 18,8 $ avant le marché ** Le fabricant de matériaux de construction affiche un bénéfice de 0,83 $/action au T4 , dépassant les estimations des analystes de 0,53 $/action

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 489,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 470,7 millions de dollars

** Attribue la force aux gains de change, à la répercussion des tarifs et à l'amélioration des prix dans l'unité des solutions personnalisées

** L'action NX a baissé de 37,7 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

