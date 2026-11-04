Qualcomm signe avec SpaceX son plus important contrat 5G pour le futur réseau Starlink Mobile

Qualcomm a conclu un accord pluriannuel majeur avec SpaceX pour fournir les équipements et logiciels nécessaires au déploiement du futur réseau mobile terrestre 5G de Starlink aux États-Unis. Présenté comme le plus important contrat 5G jamais remporté par le fabricant américain de semi-conducteurs, ce partenariat prévoit l'installation d'équipements sur plusieurs dizaines de milliers de sites cellulaires à partir de 2027. Il marque une nouvelle étape dans la diversification de Qualcomm et dans les ambitions de SpaceX de concurrencer les grands opérateurs mobiles américains.

L'accord porte sur la fourniture d'équipements radio, d'unités de traitement de bande de base et de logiciels destinés à constituer l'infrastructure du réseau Starlink Mobile. Son montant financier n'a pas été communiqué. Principalement connu pour ses processeurs de smartphones, Qualcomm renforce ainsi sa présence sur le marché des équipements de télécommunications, où il affronte notamment Marvell, Broadcom et Intel. Déjà impliqué dans le déploiement de réseaux 5G au Japon et au Vietnam, le groupe poursuit sa stratégie de diversification vers les infrastructures mobiles, un marché offrant de nouvelles perspectives de croissance au-delà des terminaux.

Pour SpaceX, ce partenariat s'inscrit dans un projet visant à créer un opérateur mobile national capable de rivaliser avec AT&T, Verizon et T-Mobile, en combinant un réseau terrestre 5G avec la couverture satellitaire de Starlink. L'entreprise d'Elon Musk développe parallèlement son portefeuille de fréquences radio et étudie des partenariats avec des exploitants d'infrastructures pour accélérer son déploiement. La viabilité économique de cette stratégie reste toutefois incertaine, compte tenu des investissements nécessaires pour construire un réseau suffisamment étendu face aux opérateurs historiques.

Les technologies de Qualcomm doivent permettre à SpaceX d'exploiter plusieurs bandes de fréquences tout en améliorant la couverture, la capacité de transmission et l'efficacité spectrale du réseau. Elles intégreront notamment des techniques avancées de formation de faisceaux, destinées à orienter plus précisément les signaux vers les utilisateurs et à optimiser l'utilisation du spectre disponible. Conçue pour évoluer avec les futures générations de connectivité, cette infrastructure pourrait à terme faciliter l'intégration des réseaux terrestres et satellitaires. Le contrat constitue ainsi une avancée stratégique pour les deux groupes, même si le calendrier et l'ampleur du déploiement commercial restent à préciser.