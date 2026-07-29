Qualcomm prévoit un bénéfice trimestriel en baisse et s'attend à ce que la chute du chiffre d'affaires d'Apple s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi un bénéfice prévisionnel pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, et a indiqué que le chiffre d'affaires généré par les produits Apple AAPL.O allait baisser plus rapidement que prévu, les contraintes d'approvisionnement et la hausse des coûts pesant sur son activité.

L'action de la société basée à San Diego, en Californie, a perdu plus de 3 % en séance prolongée.

Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général Cristiano Amon a déclaré que les coûts avaient augmenté non seulement pour les puces mémoire, mais aussi tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Qualcomm prévoit d’augmenter ses prix à compter du 1er septembre afin de ramener ses marges à leurs niveaux historiques, a-t-il précisé.

“Nous traversons simplement une période de fortes hausses de coûts”, a déclaré M. Amon, soulignant que Qualcomm devra négocier avec chaque client. “Le décalage temporaire entre les coûts et les prix entraîne une légère baisse temporaire de la marge brute.”

Qualcomm a également indiqué s’attendre à ce que son chiffre d’affaires lié aux produits Apple diminue plus rapidement à partir du quatrième trimestre, les contraintes d’approvisionnement réduisant sa part dans les composants utilisés pour le prochain lancement d’iPhone bien en deçà de son estimation initiale de 20 %.

“C’est une question de disponibilité des stocks”, a expliqué M. Amon à Reuters au sujet de l’évolution de la part d’Apple.

Pour l’exercice 2027, la société prévoit que la majorité de ses ventes de puces proviendra de catégories autres que les smartphones.

“Nous avons en quelque sorte remplacé Apple par les centres de données”, a déclaré M. Amon.

Qualcomm s’est développé sur le marché en forte croissance des centres de données dédiés à l’IA et vise un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars issu de cette activité d’ici l’exercice 2027, puis de 15 milliards de dollars d’ici 2029.

“Ces résultats montrent qu’à mesure que Qualcomm se diversifie, elle perd de vue son marché mobile principal”, a déclaré Jay Goldberg, analyste chez Seaport. “L’entreprise voit ses parts de marché s’amenuiser sur Android et a perdu la quasi-totalité de ses parts restantes chez Apple.”

Qualcomm prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,05 et 2,25 dollars par action au quatrième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 2,36 dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 9,7 et 10,5 milliards de dollars pour cette période, contre des estimations de 10,02 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de son segment des puces devrait se situer entre 8,4 milliards et 9 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 8,49 milliards de dollars.

Qualcomm a réaffirmé que le chiffre d'affaires provenant des fabricants de téléphones chinois avait atteint son niveau le plus bas au troisième trimestre, les clients ayant écoulé leurs stocks excédentaires.

Xiaomi 1810.HK , Oppo et Vivo ont enregistré les baisses de livraisons les plus marquées parmi les cinq premiers fabricants mondiaux de smartphones au cours du trimestre clos en juin, selon Counterpoint Research.

Alors que les ventes unitaires de téléphones Android ont commencé à se redresser, M. Amon a déclaré que les fabricants de téléphones avaient été contraints d’augmenter leurs prix, ce qui a incité les acheteurs à se tourner vers le bas de gamme du segment des téléphones haut de gamme, voire vers des modèles plus anciens, deux facteurs qui ont pesé sur les marges de Qualcomm.

“Nous avons constaté une évolution de la composition des ventes par rapport à nos prévisions”, a déclaré M. Amon.

Le chiffre d’affaires de sa division dédiée aux téléphones mobiles, qui fabrique des puces pour smartphones, a chuté de 20 % pour s’établir à 5,09 milliards de dollars au troisième trimestre, entraînant une baisse de 5 % du chiffre d’affaires du segment des puces, à 8,50 milliards de dollars.

Les analystes interrogés par Visible Alpha tablaient sur un chiffre d’affaires de 4,96 milliards de dollars pour cette division.

La forte exposition de Qualcomm aux appareils tels que les smartphones fait de ses résultats un indicateur très suivi des tendances de la demande dans le secteur de l’électronique grand public.

Son chiffre d’affaires du troisième trimestre a reculé de 4 % à 9,95 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,67 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,21 dollars par action, contre des estimations de 2,23 dollars.