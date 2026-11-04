Qualcomm prévoit des ventes en hausse grâce à la bonne tenue des segments autres que celui des smartphones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi un chiffre d’affaires prévisionnel pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, indiquant que la croissance dans des segments tels que l’automobile et l’Internet des objets contribue à amortir l’impact de la faiblesse de la demande dans son activité principale de puces pour smartphones.

La demande en solutions de stockage à haut débit, très lucratives, destinées aux serveurs d’IA a fait grimper les prix des puces mémoire, ce qui a entraîné une hausse du coût des produits électroniques grand public et mis sous pression les concepteurs de processeurs pour smartphones tels que Qualcomm. Selon Counterpoint Research, les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 20 % au cours du trimestre clos en septembre, atteignant leur plus bas niveau depuis 14 ans.

Dans un entretien accordé à Reuters, le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que les ventes de téléphones Android reprenaient progressivement.

“Contrairement à d’autres entreprises, nous avons anticipé très tôt cette situation liée à la mémoire et nous avons déclaré que nous nous y étions préparés”, a déclaré M. Amon. “Nous commençons à observer une croissance séquentielle sur Android; nous avons vraiment su tirer parti de nos activités hors téléphonie mobile.”

Les investisseurs s’inquiétaient également de la décision d’Apple AAPL.O de passer à l’utilisation de ses propres puces modem, ainsi que de l’avertissement de Qualcomm concernant un déclin plus rapide que prévu des ventes destinées au fabricant de l’iPhone.

M. Amon a précisé que les prévisions pour le premier trimestre de l’exercice 2027, communiquées mercredi, ne tiennent plus compte des ventes à Apple, tandis que Qualcomm a remporté de nouveaux contrats auprès d’autres clients en dehors du secteur des smartphones.

“Nous enregistrons, sur l’année, une hausse de 70 % en glissement annuel des contrats remportés pour l’exercice 2027, sans compter Apple”, a déclaré M. Amon. “Nous prévoyons que les revenus hors téléphones portables remplaceront entièrement ceux d’Apple, et vous constaterez une croissance de 60 % en glissement annuel dans les activités hors téléphones portables à l’approche de l’exercice 2027.”

Le fabricant de puces pour smartphones prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10,4 et 11,2 milliards de dollars pour le premier trimestre, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 10,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit que les ventes de son segment des puces se situeront entre 9 milliards et 9,6 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 8,88 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,15 et 2,35 dollars par action, contre des estimations de 2,27 dollars.

Un accord conclu en septembre, autorisant Amazon AMZN.O à acheter jusqu’à 60 milliards de dollars de puces d’IA et de produits associés pour centres de données de Qualcomm, a permis au géant du commerce en ligne de rejoindre une liste de clients comprenant déjà Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O .

Qualcomm a indiqué que les revenus issus de deux programmes de puces sur mesure avec des hyperscalers commenceraient dès le trimestre en cours, avant une montée en puissance de ses produits d’accélérateurs d’IA l’année prochaine, l’entreprise visant 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel lié aux centres de données d’ici l’exercice 2029.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la société a signé un contrat pluriannuel dans le domaine de la 5G pour fournir des équipements radio, des unités de bande de base et des logiciels destinés au réseau Starlink Mobile prévu par SpaceX SPCX.O à l’échelle nationale à partir de 2027.

Le chiffre d’affaires ajusté du quatrième trimestre a reculé de 7 % à 10,44 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,11 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,17 dollars par action, contre des estimations de 2,16 dollars.

Le chiffre d’affaires de la division « téléphones mobiles » de Qualcomm, qui fabrique des puces pour smartphones, a chuté de 26 % pour s’établir à 5,14 milliards de dollars au quatrième trimestre, entraînant une baisse de 8 % du chiffre d’affaires du segment des puces, à 9,02 milliards de dollars.

Les analystes interrogés par Visible Alpha tablaient sur un chiffre d’affaires de 5,25 milliards de dollars pour la division « téléphonie mobile ».