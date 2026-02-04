Qualcomm prévoit des résultats trimestriels inférieurs aux estimations, la pénurie de mémoire freinant les ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de puces Qualcomm

QCOM.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, s'attendant à ce que la pénurie mondiale de mémoires affecte les ventes de téléphones portables.

Les résultats de Qualcomm, basé à San Diego, en Californie, interviennent à un moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales de l'électronique sont aux prises avec une pénurie aiguë de puces mémoire , un élément essentiel des appareils, des smartphones aux centres de données.

Dans une interview accordée à Reuters, Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, a déclaré que l'écart par rapport aux prévisions était dû à la pénurie de puces mémoire qui touche les clients de Qualcomm dans le secteur des smartphones.

"Je suis très satisfait de l'activité, mais j'aimerais que nous ayons plus de mémoire", a déclaré M. Amon. "Les équipementiers, en particulier en Chine, réduisent leurs niveaux de stocks pour s'adapter à l'offre de mémoire", a déclaré M. Amon.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,2 et 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 11,12 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Elle prévoit également un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours compris entre 2,45 et 2,65 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,89 dollars.

Qualcomm est l'un des plus grands fournisseurs de puces pour smartphones au monde, comptant parmi ses clients les principaux acteurs d'Android et le fabricant d'iPhone Apple. Ses résultats financiers sont considérés comme un indicateur important de la dynamique de l'offre et de la demande dans le secteur des semi-conducteurs pour l'électronique personnelle.

Selon les données de Counterpoint Research, les expéditions mondiales de puces avancées pour smartphones devraient diminuer de 7 % en 2026, en partie à cause de la hausse des prix des mémoires.

Cependant, les données de Counterpoint Research montrent que les revenus des puces pour smartphones devraient connaître une croissance à deux chiffres cette année, grâce à la demande de premier plan et à la tendance à l'utilisation d'un plus grand nombre de semi-conducteurs sur un seul appareil, dont Qualcomm devrait être l'un des principaux bénéficiaires.

Selon M. Amon, l'un des facteurs favorables aux puces de Qualcomm est le fait que ses puces sont généralement utilisées dans les appareils Android les plus chers du marché, dont les ventes ont plus de chances de résister aux augmentations du prix des mémoires.

"Les équipementiers vont donner la priorité à la disponibilité de la mémoire dans les segments les plus rentables, qui sont pour eux les segments haut de gamme et élevé", a déclaré M. Amon. "Ils vont donc orienter leur feuille de route vers ces segments. Les segments de masse sont beaucoup plus sensibles au prix et pourraient ne pas être en mesure de faire face à des coûts de mémoire plus élevés."

Dans le segment des puces de Qualcomm, la société a prévu un chiffre d'affaires moyen de 9,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, alors que les analystes estimaient ce chiffre à 9,60 milliards de dollars.

Qualcomm est également confronté au fait que certains de ses principaux clients - Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS - développent de plus en plus de puces en interne alors que la concurrence avec MediaTek dans l'espace Android s'intensifie.