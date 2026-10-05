Qualcomm et Arm entament leur procès ; l'attention se porte sur la possibilité de dommages-intérêts colossaux

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* Qualcomm souhaite cesser de verser des redevances à Arm pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans

* Le juge examine s'il convient de supprimer une clause du contrat qui pourrait limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Qualcomm

* Un procès sans jury sera organisé pour déterminer si Arm a négocié de bonne foi dans le cadre de l’accord de 2033

(Ajout d'informations issues des déclarations liminaires)

par Tom Hals, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O et la société de technologie des puces Arm Holdings O9Ty.F ARM.O , depuis longtemps en conflit, ont entamé lundi un nouveau procès au cours duquel Qualcomm accuse Arm de retenir des outils de test de puces qui devaient lui être fournis en vertu du contrat.

Qualcomm allègue également qu’Arm a divulgué aux médias sa menace de 2024 de résilier un accord de licence essentiel , d’une manière qui a nui aux discussions concernant un accord sur les puces entre Qualcomm et Meta Platforms META.O .

Dans le cadre de l’action en justice intentée devant le tribunal fédéral américain du Delaware, Qualcomm, l’un des plus gros clients d’Arm, cherche à cesser de verser des redevances — dont le montant pourrait s’élever à plusieurs milliards de dollars — à Arm pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Dans sa déclaration liminaire, l’avocate de Qualcomm, Karen Dunn, a attiré l’attention du jury sur l’acquisition en 2021 par Qualcomm de Nuvia, une start-up spécialisée dans les puces et détentrice d’une licence Arm, ainsi que sur des documents internes qui, selon elle, montraient que les dirigeants d’Arm qualifiaient Qualcomm d’« ennemi » et craignaient un effondrement des paiements de redevances. Elle a affirmé qu’Arm avait réagi en violant ses contrats et en sapant la relation commerciale de Qualcomm avec Meta, notamment en recourant à des fuites coordonnées dans les médias.

« À l’issue de ce procès, nous vous demanderons de vous demander ce que vous feriez si l’ensemble de votre activité dépendait du respect des promesses et des contrats par une autre partie », a-t-elle déclaré.

L’avocat d’Arm, Gregg LoCascio, a déclaré que l’ensemble du dossier de Qualcomm se résumait à l’utilisation d’un litige comme moyen de pression dans un différend commercial. Il a présenté des éléments de preuve qui, selon lui, démontraient que Qualcomm n’avait subi aucun préjudice réel du fait des allégations.

Il a expliqué au jury que le juge leur indiquerait qu’ils ne peuvent pas donner gain de cause à Qualcomm à moins que celle-ci ne prouve qu’elle a subi un préjudice du fait du comportement d’Arm.

"Ils n’ont subi le moindre préjudice", a-t-il déclaré.

Si le gel des redevances pendant cinq ans demandé par Qualcomm pourrait avoir un impact majeur sur le chiffre d’affaires d’Arm, la juge Maryellen Noreika examine actuellement s’il convient de rejeter cette clause du contrat, ce qui signifierait que Qualcomm ne pourrait réclamer qu’un montant de dommages-intérêts moins élevé.

Arm, détenue par le groupe japonais SoftBank 9984.T , a nié avoir violé le contrat et a fait valoir qu’elle n’avait pas porté préjudice aux contrats de puces de Qualcomm, qu’elle a qualifiés de spéculatifs.

Arm a également rétorqué que Qualcomm ne pouvait pas réclamer de dommages-intérêts pour la fuite de la lettre de résiliation d’Arm, car Qualcomm avait elle-même divulgué aux médias des informations non publiques concernant des enquêtes concurrence visant Arm.

Ce procès devant jury, qui durera cinq jours, marquera une nouvelle étape dans les relations conflictuelles entre les deux entreprises.

Arm avait poursuivi Qualcomm en justice en 2022, alléguant que ce dernier avait violé ses contrats, bien que Qualcomm ait remporté en 2024 une victoire décisive .

Dans le cadre d’un procès sans jury lié à cette affaire, la juge Noreika examinera également les arguments visant à déterminer si Arm a négocié de bonne foi avec Qualcomm concernant la prochaine version de sa technologie de puces. L’accord entre Qualcomm et Arm court jusqu’en 2033.

Qualcomm est l’un des principaux fabricants de puces pour téléphones mobiles Android, mais s’est diversifié dans d’autres domaines tels que les puces pour centres de données .

Arm, qui fournit depuis des décennies une technologie fondamentale de conception de puces à Qualcomm et à d’autres fabricants de puces tels que Nvidia, est devenu un concurrent de ces clients en commercialisant ses propres puces .