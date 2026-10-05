Conflit avec les Houthis: la Turquie et le Pakistan vont envoyer des forces militaires en Arabie saoudite

Des forces gouvernementales yéménites soutenues par l'Arabie saoudite dans un camion militaire sur le front de Jabal Han, à l'ouest de la ville de Taëz, le 3 octobre 2026 ( AFP / Ahmad AL-BASHA )

La Turquie et le Pakistan, liés par un pacte de défense mutuelle avec l'Arabie Saoudite, ont annoncé lundi envoyer des forces militaires dans le royaume, cible d'attaques régulières de la part des combattants houthis du Yémen.

Après une réunion à Ryad, les trois pays se sont mis d'accord pour passer "immédiatement à la mise en pratique de l'accord de défense mutuelle", signé en août à La Mecque, et "de prendre les mesures nécessaires pour fournir les forces et moyens militaires convenus, et les déployer rapidement dans le royaume", est-il écrit dans un communiqué commun des trois pays.

Le texte ne nomme pas directement les Houthis pro-iraniens, mais "condamne dans les termes les plus forts" les frappes ayant visé les villes saintes de Médine et La Mecque - imputées aux Houthis par l'Arabie saoudite - ainsi que "les attaques continues sur les villes et installations civiles et économiques" du pays.

C'est la première fois que cet accord associant la deuxième armée de l'Otan (la Turquie), la principale puissance du Golfe (Arabie Saoudite) et la seule puissance nucléaire du monde musulman (le Pakistan) est mis en action.

Les hostilités entre les forces gouvernementales yéménites, soutenues par l'Arabie saoudite, et les combattants houthis, au pouvoir dans une grande partie du Yémen depuis une décennie, ont repris en juillet après des années d'accalmie, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient.

A l'issue d'une offensive éclair en septembre, les Houthis ont pris le contrôle de tout le littoral ouest du Yémen, bordant la mer Rouge. Et ils ciblent depuis régulièrement les installations pétrolières et militaires du royaume voisin.

L'Arabie saoudite et les forces gouvernementales yéménites, peinant à repousser les attaques des Houthis, ont plusieurs fois demandé du soutien international, notamment des Etats-Unis, sans succès jusqu'ici.

Espace aérien "pas sûr"

Soutenues par les avions de combat saoudiens, les forces gouvernementales du Yémen ont annoncé dimanche une vaste contre-offensive pour reprendre aux Houthis les territoires récemment conquis, voire les déloger de l'ensemble du pays.

Elles ont affirmé avoir mené plus de 1.000 frappes, et lancé une offensive sur la capitale Sanaa, aux mains des Houthis depuis 2015.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite, alliée militaire depuis 2015 du gouvernement yéménite réfugié à Aden, a reconnu un "soutien aérien 24H/24 aux forces armées yéménites au sol", indiquant que "100 avions de combat ont participé" à l'offensive et que "324 cibles de grande valeur" ont été détruites.

Selon les Houthis, une femme et une fillette ont péri dans des bombardements dans la province de Sanaa.

Ces combattants ont de leur côté averti les compagnies aériennes que le ciel au-dessus de l'Arabie saoudite n'était "pas sûr" - à l'exception des villes saintes de Médine et La Mecque, qu'ils soutiennent ne jamais avoir visées.

Dans la soirée, des fortes explosions ont été entendues à Ryad par un journaliste de l'AFP et des habitants.

"J'ai vu mes fenêtres trembler", a décrit l'un d'eux, résidant non loin de l'aéroport international de la capitale saoudienne.

Oléoduc à l'arrêt

Dimanche, le très stratégique oléoduc Est-Ouest, qui permet à l'Arabie saoudite de transférer son pétrole bloqué à l'est à cause du verrouillage du détroit d'Ormuz vers l'ouest du royaume, avait également été pris pour cible, et a été mis à l'arrêt - il avait déjà dû l'être le mois dernier.

Un véhicule blindé appartenant aux forces du gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite, près du front de Jabal Han à l'ouest de Taëz, le 3 octobre 2026 ( AFP / AHMAD AL-BASHA )

"Une station de pompage située à Khurais, à l'est de Ryad, a été touchée. Elle n'avait jamais été visée auparavant. Les dégâts sont importants et les pompages ont de nouveau été interrompus", a indiqué à l'AFP une source du secteur énergétique.

Le patron du géant pétrolier saoudien Aramco a mis en garde contre le niveau "dangereusement faible" des stocks mondiaux de pétrole, quelques jours après que les pays du G7 ont annoncé une libération des stocks pour atténuer les inquiétudes concernant l'approvisionnement.

La coalition a elle également déclaré "assurer la protection aérienne du détroit de Bab el-Mandeb", essentiel pour le transport des hydrocarbures.

Les Houthis avaient renforcé en septembre leur contrôle sur ce détroit, dont l'importance stratégique s'est accrue avec le verrouillage par l'Iran de celui d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique, après le début de la guerre au Moyen-Orient en février.

Les combats entre les forces gouvernementales et les Houthis se poursuivent aussi sur le littoral du Yémen, où des sources militaires ont affirmé lundi que les forces progouvernementales avaient coupé la seule voie d'approvisionnement vers la ville de Mokha, prise par les Houthis en septembre - s'abstenant toutefois de confirmer officiellement la reprise de ce port stratégique.

Les Houthis n'ont pas encore commenté ces informations.