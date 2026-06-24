Qualcomm annonce que Microsoft et Meta utiliseront ses nouvelles puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Qualcomm, les revenus liés aux puces sur mesure destinées à deux clients « hyperscalers » commenceront à être générés avant la fin de l'année

* Microsoft utilisera les puces HBC de Qualcomm pour des tâches d'IA

* Meta utilisera le processeur Dragonfly C1000 de Qualcomm, conçu pour les centres de données d'IA

* Bank of America prévoit un chiffre d'affaires annuel lié aux centres de données compris entre 2 et 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027-2028

(Ajout de détails issus de la présentation aux investisseurs concernant les nouveaux produits, réécriture de l'ensemble du texte et ajout de graphiques) par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi que Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O utiliseront ses nouvelles puces d’IA et qu’elle fabriquera des puces sur mesure pour deux autres « hyperscalers » dont les noms n’ont pas été révélés.

La société basée à San Diego, leader du secteur des puces pour smartphones, a organisé une présentation destinée aux investisseurs afin de mettre en avant son entrée sur le marché des puces d’IA pour centres de données, alors qu’ elle tente de s’implanter sur un marché dominé par Nvidia NVDA.O .

Cette réorientation reflète la pression croissante sur le marché des smartphones, qui subit les conséquences d’une pénurie de puces mémoire due à la demande en forte hausse pour les infrastructures d’IA, ainsi que le fait que des clients majeurs tels qu’Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS développent désormais leurs propres puces en interne.

Qualcomm a annoncé mercredi que Microsoft utilisera sa nouvelle catégorie de puces, qui repose sur des puces mémoire bon marché utilisées dans les smartphones et les ordinateurs portables, au lieu des puces coûteuses à large bande passante utilisées par Nvidia et de la mémoire SRAM utilisée par Cerebras Systems

CBRS.O .

La société appelle cette nouvelle catégorie "High Bandwidth Compute" (HBC).

"C’est une valeur ajoutée considérable que nous apportons au secteur en termes de rapport performances/coût", a déclaré Tony Pialis, responsable des centres de données chez Qualcomm.

Qualcomm a indiqué que Meta utilisera son nouveau processeur, baptisé Dragonfly C1000, spécialement conçu pour les centres de données dédiés à l’IA, faisant ainsi son entrée sur un marché où Arm Holdings et Nvidia se disputent déjà la clientèle.

M. Pialis a également indiqué que Qualcomm avait remporté deux clients majeurs — appelés "hyperscalers" dans le secteur informatique — pour lesquels elle fabriquera des puces sur mesure, les premiers revenus étant attendus avant la fin de cette année civile.

"Je n’ai pas eu à me battre pour convaincre ces clients hyperscale; ce sont eux qui nous ont sollicités", a déclaré M. Pialis, sans toutefois nommer ces clients.

UN MARCHÉ DES PUCES POUR CENTRES DE DONNÉES TRÈS CONCURRENTIEL

Qualcomm, qui a tenté à plusieurs reprises de dynamiser son activité dans le domaine des centres de données, fait son retour sur un marché de l’IA en pleine croissance mais hyperconcurrentiel, où s’affrontent de grands acteurs établis tels que Nvidia, la toute nouvelle société Cerebras et d’autres options de puces sur mesure, notamment le Graviton d’ AMZN.O d’Amazon et l’Axion d’ GOOGL.O de Google, ont averti mardi les analystes de Bank of America dans une note adressée à leurs clients.

Qualcomm a déclaré en avril qu’elle prévoyait de commencer à commercialiser des processeurs et d’autres puces d’IA destinées aux centres de données d’ici la fin de l’année.

L’entreprise a également indiqué qu’elle travaillait avec ses clients sur trois types de puces : des processeurs centraux, des accélérateurs d’inférence et des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), un segment en plein essor pour des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell

MRVL.O .

L’inférence IA — l’exécution de modèles d’IA entraînés — est devenue un champ de bataille clé.

Les analystes de BofA ont déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires modeste, compris entre environ 2 et 5 milliards de dollars par an, issu de l’offensive de Qualcomm sur le marché des centres de données d’ici l’exercice 2027-2028.

Les investisseurs attendront avec impatience la présentation, lors de cet événement, des nouveaux objectifs financiers à long terme, notamment les ambitions de croissance de Qualcomm pour ses activités hors téléphonie mobile.

L’attention devrait également se porter sur l’ , une opération de 4 milliards de dollars entièrement en actions visant l’acquisition de la start-up de logiciels d’IA Modular, annoncée plus tôt mercredi, qui positionne Qualcomm face au logiciel propriétaire CUDA de Nvidia, qui a fidélisé des millions de développeurs.