Quadient: partenariat technologique avec Nuvei information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat technologique stratégique par lequel la technologie avancée de traitement des paiements de Nuvei est désormais intégrée à ses solutions d'automatisation des comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) basées sur le cloud.



Cette combinaison offrira aux entreprises de toutes tailles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe une plateforme unifiée pour 'gérer les paiements B2B de manière plus efficace, sécurisée et à grande échelle'.



'Quadient propose désormais une plateforme cloud unifiée et évolutive qui automatise la comptabilité fournisseurs et clients dans plusieurs devises, méthodes de paiement et régions', affirme le groupe de solutions logicielles, de traitement de courrier et de consignes-colis.





