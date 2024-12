Quadient: le titre monte après une acquisition aux USA information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre Quadient s'adjuge plus de 3% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris après que le groupe français a annoncé l'acquisition de l'américain Package Concierge, spécialisé dans la gestion de colis.



Avec cette opération, Quadient indique qu'il va franchir le cap des 25.000 consignes installées dans le monde, ce qui le place en bonne voie pour dépasser largement son objectif de 100 millions d'euros de revenus liés aux consignes à horizon 2025.



Dans le cadre de son plan stratégique 'Elevate to 2030', annoncé plus tôt cette année, Quadient vise à accélérer sa trajectoire de croissance pour générer plus d'un milliard d'euros de revenus récurrents d'ici 2030.



Le groupe rappelle qu'il vise par ailleurs 40.000 consignes installées d'ici 2030.



Basé à Manhattan (Kansas), Package Concierge déploie ses équipements dans des immeubles résidentiels et commerciaux, des magasins et des universités, avec une forte présence dans les états du Nord-Est.



A 11h45, le titre gagne plus de 3%, contre un gain de 0,3% au même instant pour le marché parisien, après avoir pris plus de 6% en tout début de séance.





Valeurs associées QUADIENT 18,92 EUR Euronext Paris -0,32%