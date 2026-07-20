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Quadient lance une revue stratégique de son activité Lockers
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 08:38

Quadient a annoncé le lancement d'une revue stratégique de son activité Lockers, une décision qui intervient alors que cette activité a atteint un niveau de maturité et de rentabilité significatif.

En quelques années, la division s'est imposée comme un acteur de premier plan sur plusieurs marchés clés du e-commerce, notamment aux Etats-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, avec un parc de plus de 28 000 consignes colis dans le monde, contre environ 2 000 en 2018.

En 2025, l'activité a généré 114 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 11% des revenus du groupe. Son modèle, fondé sur des abonnements récurrents, s'est progressivement renforcé : ceux-ci représentaient les deux tiers du chiffre d'affaires de la division en 2025 et 80% au premier trimestre 2026. Après être devenue rentable en 2024, l'activité affiche une marge d'EBITDA de 5% en 2025, attendue à plus de 10% en 2026.

Dans ce contexte, Quadient souhaite déterminer la meilleure manière de valoriser cette activité tout en poursuivant les objectifs de son plan stratégique "Elevate to 2030". Le groupe examinera plusieurs options, allant de la poursuite du développement en interne à l'ouverture du capital à un partenaire stratégique ou financier, en passant par la cession de certaines activités géographiques ou une vente totale de la division.

Le groupe souligne toutefois qu'aucune décision n'a été prise à ce stade et qu'il n'existe aucune certitude quant à l'issue, à la structure ou au calendrier d'une éventuelle opération. Cette revue s'inscrit dans une démarche plus large de gestion active de son portefeuille d'activités, avec pour objectif de maximiser la création de valeur à long terme pour ses actionnaires.

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