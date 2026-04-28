Quadient et Solix étendent leur partenariat
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:41
Les deux sociétés ont donc renforcé leur partenariat, notamment grâce à la disponibilité de Quadient Inspire Digital Vault, une solution d'archivage et de récupération cloud native sécurisée, conçue pour stocker, gérer et récupérer des volumes élevés de communications clients et de documents d'entreprise. Lancée avec succès en Europe et en Asie-Pacifique en septembre 2024, Inspire Digital Vault est désormais disponible en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
Pour Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Produit Senior pour l'activité Digital chez Quadient : " avec Inspire Digital Vault désormais disponible à l'échelle mondiale, Quadient et Solix permettent ensemble aux organisations de moderniser leur infrastructure d'archivage, de réduire les risques opérationnels et de répondre aux attentes croissantes en matière de communications clients sécurisées, hautement personnalisées et automatisées".
Valeurs associées
|11,480 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
A lire aussi
-
La liberté de la presse a atteint son niveau le plus bas depuis un quart de siècle, alerte jeudi Reporters sans frontières, pointant une dégradation générale, des États-Unis où les attaques de Donald Trump sont "systématiques" à l'Arabie Saoudite qui a exécuté ... Lire la suite
-
Le géant automobile Volkswagen, fleuron en crise d'une industrie allemande plombée notamment par son retard dans l'électrique, a encore vu ses bénéfices fondre au premier trimestre et veut accélérer la réduction de ses coûts pour retrouver sa rentabilité. Le résultat ... Lire la suite
-
Création d'un revenu familial, prolongation du congé naissance jusqu'à six mois ou encore déduction d'intérêts pour l'achat d'un logement: le candidat LR à l'Elysée Bruno Retailleau dévoile sa "politique nataliste" pour sortir la France de "l'hiver démographique", ... Lire la suite
-
Après avoir signé une année 2025 record, la Société Générale attaque 2026 du bon pied avec un bénéfice net avoisinant 1,7 milliard d'euros au premier trimestre (+5,5% sur un an), aidé notamment par ses activités de détail. "Nous avons su maintenir une dynamique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer