Qu'y a-t-il dans un nom ? Publicis conteste l'enquête antitrust menée en Inde, invoquant la confusion entre la marque et l'entité

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* Publicis et de nombreuses autres agences de publicité visées par une affaire antitrust en Inde

* Le nom commercial face au nom juridique: un point d'achoppement pour Publicis

* L'Inde soutient que Publicis cherche à protéger sa société mère française

par Aditya Kalra

Le groupe français Publicis

PUBP.PA a engagé une action en justice contre l'autorité indienne de la concurrence suite à la répression la plus sévère jamais menée à l'encontre du secteur de la publicité, arguant que le régulateur a à tort mis en cause la marque mondiale "Publicis Groupe" au lieu de l'entité juridique indienne. La Commission indienne de la concurrence (CCI) a secoué l’année dernière le secteur indien des médias et du divertissement, qui pèse près de 30 milliards de dollars, en menant des perquisitions à l’aube dans les locaux des filiales locales de WPP WPP.L , GroupM, Dentsu 4324.T , Publicis, Omnicom OMC.N et d’autres agences, en raison de soupçons de collusion sur les tarifs publicitaires et les remises.

Toutefois, selon des documents confidentiels consultés par Reuters, Publicis estime que la CCI devrait modifier ses actes d’enquête afin de citer nommément sa filiale indienne, TLG India, plutôt que "Publicis Groupe".

Ce litige, qui dure depuis plus d’un an devant les tribunaux et au sein même de la CCI, a de fait retardé l’enquête antitrust visant l’un des plus grands groupes publicitaires mondiaux. Cette affaire, plus large, pourrait redéfinir la manière dont la publicité est tarifée et vendue en Inde. Lors d’une audience devant la Haute Cour de Delhi la semaine dernière, l’avocat de l’autorité de la concurrence, Jayant Mehta, a toutefois déclaré au juge qu’ils pourraient envisager d’ajouter TLG India à l’affaire et qu’ils reviendraient avec une décision, tout en ajoutant que "l’objectif de la société est d’obtenir d’une manière ou d’une autre l’exclusion" de sa société mère du champ d’application de l’affaire.

La CCI et Publicis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Reuters est le premier à révéler les détails du bras de fer entre Publicis et la CCI. Les détails des affaires d’entente sont confidentiels en Inde, mais Reuters avait indiqué que l’évaluation initiale de la CCI avait révélé que les entreprises utilisaient un groupe WhatsApp pour se coordonner et s’entendre sur les prix, et qu’elles avaient conclu des accords secrets. L’affaire a été déclenchée après que Dentsu a déposé des informations dans le cadre d’un programme de type "protection des lanceurs d’alerte" visant à obtenir une réduction des amendes, avait rapporté Reuters.

NOM DE MARQUE VS NOM LÉGAL

Les documents montrent que lorsque la CCI a demandé l’autorisation de procéder à des perquisitions l’année dernière auprès d’un tribunal indien, elle a cité toutes les filiales indiennes d’agences de publicité mondiales, telles que GroupM Media India, Dentsu Aegis Network India et Omnicom Media Group India.

Dans le cas de Publicis, cependant, elle a désigné l’entité sous le nom de "Publicis Groupe". Publicis a saisi cette divergence dans son mémoire judiciaire de 889 pages daté du 30 juin, qui n’est pas public mais a été consulté par Reuters, en faisant valoir que l’autorité de contrôle devrait remplacer son nom de marque par "TLG India", après quoi elle serait prête à coopérer.

Les documents montrent que la CCI n’a pour l’instant pas accédé aux demandes de la filiale indienne de Publicis.

En mars de cette année, les enquêteurs ont adressé une citation à comparaître à Anupriya Acharya, la désignant comme "directrice générale de Publicis Groupe, Asie du Sud", et lui demandant de se présenter pour répondre à des questions sous serment.

Les avocats de TLG India ont déclaré qu’Anupriya Acharya ne pouvait pas comparaître car "il n’existe aucune personne morale portant le nom de "Publicis Groupe Asie du Sud"", comme l’indiquent leurs observations. Anupriya Acharya n’a pas répondu aux questions de Reuters.

Sa page LinkedIn la présente comme "directrice générale de Publicis Groupe, Asie du Sud".