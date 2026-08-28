Qiagen doit 4,8 millions de dollars à 10x et Roche pour contrefaçon de brevets, selon un jury américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Vendredi, un jury du tribunal fédéral du Delaware a décidé que Parse Biosciences QIA.DE , filiale de Qiagen, devait verser 4,8 millions de dollars à Scale Biosciences TXG.O , filiale de 10x Genomics, et à Roche

ROGUS.UL pour avoir violé leurs droits de brevet dans le domaine de la technologie de séquençage génétique.

* Le jury a donné raison à Scale et à Roche , estimant que la plateforme Evercode de Parse, utilisée dans la recherche biomédicale, enfreignait trois brevets de Scale.

* Le jury a également estimé que Parse avait enfreint ces brevets de manière délibérée, ce qui pourrait amener un juge à multiplier le montant des dommages-intérêts jusqu’à trois fois.

* Parse et Qiagen ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient déçus par ce verdict et que Parse “continuerait à se défendre vigoureusement dans le cadre de ce litige”.

* 10x a indiqué dans un communiqué qu’elle demanderait des dommages-intérêts majorés, le remboursement des frais d’avocat et une injonction permanente à l’encontre de Parse à la suite de ce verdict.

* Les porte-parole de Roche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ce verdict.

* Scale a poursuivi Parse en justice en 2022, l’accusant d’avoir contrefait trois brevets relatifs au séquençage cellulaire pour lesquels Scale détenait une licence accordée par Roche. L’inventeur de ces brevets, Garry Nolan, est l’un des cofondateurs de Scale.

* Parse a nié ces allégations et a fait valoir que les brevets étaient nuls; la société a par ailleurs intenté une action en contre-poursuite contre Scale pour contrefaçon de ses propres brevets.

* Qiagen a racheté Parse en décembre dernier, tandis que la société californienne 10x a racheté Scale en août dernier.