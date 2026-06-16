QatarEnergy serait prêt à relancer sa production de GNL et à atteindre sa capacité actuelle d'ici un mois, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles dans les paragraphes 2 à 6) par Maha El Dahan

QatarEnergy est prête à reprendre très rapidement la production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans son usine de Ras Laffan et pourrait atteindre, d’ici un mois, la pleine capacité de production des installations non touchées par les frappes iraniennes, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier. Deux des 14 trains de GNL du Qatar et l'une de ses deux installations de conversion du gaz en liquide (GTL) ont été endommagés lors des frappes, qui ont mis hors service 17 % de la capacité d'exportation de GNL du pays et dont la réparation prendra des années, avait déclaré le directeur général du groupe à Reuters en mars .

Toutefois, la production dans d’autres installations, mise à l’arrêt en raison de la fermeture de facto du détroit d’Ormuz – voie d’accès à l’exportation de pétrole et de GNL pour la région – pendant la guerre en Iran, pourrait être rapidement rétablie, a indiqué la source.

“Le problème sera de savoir à quelle vitesse nous pourrons faire venir des navires et à quelle vitesse nous pourrons les charger une fois le détroit rouvert”, a déclaré à Reuters cette personne, qui a souhaité rester anonyme. “Il s’agit davantage d’un problème de transport maritime et de logistique que de production.” Malgré un accord-cadre conclu entre les États-Unis et l’Iran sur les conditions de fin de la guerre et de réouverture d’Ormuz, un peu plus d’une douzaine de méthaniers ont réussi à sortir du détroit depuis le début de la guerre fin février.

Les transporteurs attendent des garanties quant à la sécurité de la traversée du détroit, notamment le déminage, ce qui pourrait retarder de plusieurs semaines le retour à un trafic maritime normal.