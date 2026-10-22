QatarEnergy s'assure un approvisionnement en GNL américain auprès de Cheniere alors que les perturbations dans le détroit d'Ormuz se prolongent

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* Le contrat d'approvisionnement porte sur 4 millions de tonnes métriques par an, du début des années 2030 jusqu'en 2054

* 2 millions de tonnes métriques par an proviendront respectivement de Sabine Pass et de Corpus Christi

* 1 million de tonnes métriques par an dépendra de la décision finale d’investissement concernant la première phase de Sabine Pass

(Réécriture complète du texte, avec ajout des commentaires des analystes)

par Curtis Williams et Arunima Kumar

Qatar Energy a signé jeudi l'un des plus importants accords de GNL de l'histoire des États-Unis, prévoyant l'achat de 4 millions de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié auprès du producteur américain Cheniere Energy

LNG.N .

Selon un communiqué, cet accord prévoit que QatarEnergy, premier exportateur mondial de GNL, s'approvisionnera auprès du deuxième exportateur mondial de GNL du début des années 2030 jusqu'en 2054 . Deux millions de tonnes par an proviendront de l'installation de Sabine Pass de Cheniere , en Louisiane, et deux autres millions de tonnes par an proviendront de son terminal de Corpus Christi, au Texas.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran et les représailles de Téhéran cette année ont fortement réduit le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, seule voie d’acheminement des exportations de GNL du Qatar, qui représentaient auparavant environ 20 % de l’offre mondiale. L’accord avec Cheniere offre à QatarEnergy une protection contre ce goulet d’étranglement, transformant l’un des plus grands vendeurs mondiaux de GNL en un acheteur majeur de gaz américain, ont déclaré trois analystes.

"Le Qatar doit diversifier ses sources d’approvisionnement… afin de parer à toute situation future où il pourrait rencontrer des difficultés à s’approvisionner en GNL via le détroit d’Ormuz", a déclaré Ira Joseph, chercheur associé senior au Center on Global Energy Policy de l’université de Columbia.

Cet accord permettra aux clients de QatarEnergy d’avoir l’assurance que l’entreprise disposera d’une certaine flexibilité d’approvisionnement, car le Moyen-Orient n’est pas aussi stable qu’on le pensait autrefois, a déclaré Jason Feer, responsable de l’intelligence économique chez Poten and Partners. Le Qatar ne dispose pas des solutions de contournement viables dont bénéficient ses voisins exportateurs de pétrole grâce à des réseaux de gazoducs étendus au-delà du détroit d’Ormuz, a expliqué Alex Munton, directeur de la recherche mondiale sur le gaz et le GNL⁠ chez Rapidan Energy Group.

"Le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit est donc dans l’intérêt national primordial de Doha, mais si cela s’avère impossible, la constitution d’un portefeuille plus large d’approvisionnement international en GNL pourrait constituer la meilleure alternative", a déclaré Alex Munton.

Les trois analystes s’attendent à ce que QatarEnergy se tourne également vers d’autres régions du monde, notamment l’Afrique, afin de trouver des opportunités de signer des contrats de GNL à long terme et d’élargir son portefeuille commercial.

En vertu de l’accord conclu avec Cheniere, QatarEnergy achètera du GNL indexé sur les prix du gaz naturel du Henry Hub majoré d’une redevance fixe de liquéfaction. Sur les quatre millions de tonnes par an (mtpa) faisant l’objet du contrat, un million de tonnes par an (mpta) est subordonné à une décision d’investissement finale positive concernant la première phase du projetd’extension de Sabine Pass de Cheniere, selon le communiqué.

L'extension de Sabine Pass pourrait à terme ajouter une capacité de production maximale pouvant atteindre environ 20 millions de tonnes métriques par an, y compris les gains estimés liés à la suppression des goulots d'étranglement, et porter sa capacité de production totale à plus de 50 millions de tonnes métriques par an.