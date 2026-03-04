 Aller au contenu principal
QatarEnergy réduit son approvisionnement en GNL, invoque la clause de force majeure
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 14:20

QatarEnergy a déclaré mercredi avoir invoqué la clause de force majeure pour les expéditions de gaz naturel liquéfié (GNL), à la suite des attaques contre ses installations de production dans le contexte de conflit au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, l'entreprise publique a déclaré lundi qu'elle suspendait la production de GNL et de produits associés en raison d'attaques contre des installations situées dans la ville industrielle de Ras Laffan au Qatar.

Le Qatar représente environ un cinquième des exportations mondiales de GNL, qui transitent toutes par le détroit d'Ormuz, où le trafic maritime est pratiquement à l'arrêt.

La clause de force majeure dégage les parties de toute responsabilité si le non-respect des obligations d'approvisionnement est dû à des événements indépendants de leur volonté.

(Ahmed Elimam, rédigé par Shadia Nasralla ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
81,03 USD Ice Europ -1,13%
Pétrole WTI
74,08 USD Ice Europ -1,16%
