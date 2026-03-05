Prada résiste en 2025 avec un chiffre d'affaires à +5% et un bénéfice net +2%

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le groupe italien Prada a résisté à la baisse du marché du luxe en 2025 en continuant à faire augmenter son chiffre d'affaires (+5% sur un an), à 5,7 milliards d'euros, notamment grâce à sa marque Miu Miu.

Le bénéfice net de la maison de mode milanaise est resté stable (+2%) à un haut niveau, à 852 millions d'euros, proche du consensus des analystes publié par FactSet, soit 14,9% de marge nette en 2025.

Après cinq années de croissance consécutives, Prada a réalisé "une performance solide" basée sur une "exécution méticuleuse", s'est félicité le directeur général du groupe de mode Andrea Guerra dans un communiqué de presse.

Le très minimaliste Prada doit maintenant intégrer son concurrent coloré Versace, racheté en 2025 au groupe Capri Holdings alors que la marque était en difficulté.

La marque a enregistré un chiffre d'affaires de seulement 684 millions d'euros en 2025 et ses comptes étaient dans le rouge sur l'année, selon Prada.

Versace devrait ainsi diluer la marge de Prada au cours des prochains mois, mais Andrea Guerra compte "renouer avec une amélioration progressive à partir de l’exercice 2027". Après ce rachat à 1,25 milliard d'euros, Prada est désormais endetté à hauteur de 466 millions d'euros.

Le nouveau propriétaire a placé le discret mais reconnu créateur Pieter Mulier à la tête de la création chez Versace, et a indiqué avoir "pris des mesures décisives" pour faire des économies. Mais la marque devrait "continuer à subir des pertes d’exploitation d’une ampleur comparable en exercice 2026", a indiqué Prada.

La croissance de Prada s'appuie notamment sur sa marque Miu Miu, visant une clientèle plus jeune. La croissance de Miu Miu est restée solide en 2025 (+35% de chiffre d'affaires, mais ralentit par rapport à 2024 (+93%), notamment au dernier trimestre.

La marque phare du groupe, Prada, a vu ses ventes baisser de 1% sur l'année, malgré un léger rebond au dernier trimestre (+0,4%).

"Prada a fait preuve d’une bonne résilience, confirmant la solidité de son positionnement stratégique", a commenté Andrea Guerra, dont le groupe contrôle aussi les marques de chaussures Car Shoe et Church's.

Le groupe a notamment continué à progresser sur son principal marché, en Asie-Pacifique (+6%), et en Amérique (+12%). En Europe, son deuxième marché, le groupe milanais n'a po

Le ralentissement de la consommation de produits de luxe dans le monde, notamment en Chine, a touché quasiment tous les concurrents de Prada en 2025, avec des chutes des ventes et bénéfices.

Le géant LVMH (Louis Vuitton, Dior, Moët Hennessy, Tiffany...) a annoncé un bénéfice net en baisse de 13% en 2025, à 10,9 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 80,8 milliards d'euros.

Kering, en pleine restructuration et propriétaire des marques Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Balenciaga, a annoncé des ventes en baisse de 13% et un bénéfice net divisé par plus de dix.

Selon une étude du cabinet Bain and Company, 2025 a notamment "été une année de recalibrage pour le marché chinois du luxe, les consommateurs devenant plus sélectifs".

En Italie, le groupe OTB (Diesel, Maison Margiela) a publié une baisse de 5% et Ferragamo de 3,8%. Seul le spécialiste du cachemire Brunello Cucinelli a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10,1%, à 1,4 milliard d'euros, avec un bénéfice net de 142 millions d'euros.