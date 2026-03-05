Mango: résultats records en 2025, premier exercice sans son fondateur historique

( AFP / LLUIS GENE )

Le groupe espagnol de prêt-à-porter Mango a annoncé jeudi avoir engrangé un bénéfice et un chiffre d'affaires records en 2025, premier exercice complet sans son fondateur historique, Isak Andic, décédé en décembre 2024 lors d'une randonnée.

L'enseigne catalane, non cotée en bourse, a dégagé 242 millions d'euros de profits nets l'an passé, soit une hausse de 11% sur un an (219 millions d'euros en 2024), selon un communiqué.

Son chiffre d'affaires a, lui, atteint 3,8 milliards d'euros, dont 78% hors d'Espagne, contre 3,34 milliards en 2024, année du précédent record.

Le groupe textile attribue cette forte croissance commerciale au dynamisme de ses ventes sur internet, qui représentent "environ un tiers" de son chiffre d'affaires, mais aussi à l'ouverture de plus de 260 nouvelles boutiques en 2025.

Mango, qui dispose désormais de plus de 2.900 points de vente dans 120 pays, précise avoir investi "près de 225 millions d'euros" l'an dernier, soit un montant "record", principalement pour accroître et moderniser son réseau de distribution, et "développer" son siège à Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne.

"Nous avons transformé une année difficile en une année exceptionnelle", s'est félicité le PDG de Mango, Toni Ruiz, cité dans le communiqué.

Le dirigeant fait référence à la mort brutale à 71 ans du fondateur historique, Isak Andic, survenue en décembre 2024 après une chute de plusieurs dizaines de mètres lors d'une randonnée avec l'un de ses fils, Jonathan, près de Barcelone.

Initialement considérée comme une mort accidentelle, l'enquête a ensuite été réorientée sur l'hypothèse d'un homicide commis par son fils, selon la presse espagnole. Celui-ci reste présumé innocent.

Isak Andic, l'une des personnes les plus riches d'Espagne au moment de sa mort, avait engagé ces dernières années une stratégie de montée en gamme afin de permettre à Mango de se différencier des marques low-cost comme Shein ou Primark, dont le succès fragilise de nombreuses marques textiles.

L'homme d'affaire d'origine turque, qui avait lancé Mango à Barcelone en 1984 avec son frère aîné Nahman, créant de toutes pièces l'une des plus grandes marque de mode au monde, avait été remplacé en janvier 2025 au poste de président par son ancien bras droit, Toni Ruiz.