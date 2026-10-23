QatarEnergy, premier exportateur de GNL, est en pourparlers pour acheter du GNL américain provenant de l'usine de Woodside en Louisiane

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* Selon une source, cet accord à long terme pourrait porter sur un volume allant jusqu'à 3 millions de tonnes métriques par an pendant 15 à 20 ans

* QatarEnergy a également conclu un accord d'approvisionnement à long terme de 4 mtpa avec Cheniere

* L'usine de GNL de Woodside en Louisiane, actuellement en construction, dispose d'une capacité d'exportation de 16,5 millions de tonnes par an

par Curtis Williams et Marwa Rashad

QatarEnergy est en pourparlers avec Woodside Energy WDS.AX en vue d’acheter jusqu’à 3 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié par an (mtpa) à partir de son usine de GNL en Louisiane, actuellement en construction, ont déclaré à Reuters trois personnes au courant des négociations.

Si un accord définitif est conclu, ce contrat à long terme pourrait permettre à QatarEnergy d’acheter du GNL provenant de cette installation d’exportation d’une capacité de 16,5 mtpa pendant une durée comprise entre 15 et 20 ans, a précisé l’une de ces sources.

Woodside Energy a déclaré vendredi ne pas répondre aux spéculations du marché, tandis que QatarEnergy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

QatarEnergy achète actuellement du GNL sur le marché au comptant auprès d’exportateurs américains pour approvisionner certains de ses clients, en raison du blocage persistant du détroit d’Ormuz: la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que les frappes de Téhéran cette année, ont en effet fortement réduit le trafic maritime.

La société détient également 70 % de l'installation de GNL Golden Pass en cours de développement en Louisiane, qui, une fois achevée, aura une capacité d’exportation pouvant atteindre 18 mtpa de GNL.

Jeudi, Cheniere Energy LNG.N a annoncé avoir conclu un accord à long terme pour fournir 4 mtpa de GNL à QatarEnergy. Deux millions de tonnes par an proviendront du site de Sabine Pass de Cheniere, en Louisiane, et 2 mtpa supplémentaires proviendront de son terminal de Corpus Christi, au Texas.

Reuters a également rapporté jeudi que QatarEnergy était en pourparlers avancés avec Venture Global VG.N en vue d’un accord d’approvisionnement à long terme portant sur l’achat d’au moins 3 millions de tonnes métriques de GNL par an.

Venture Global et Louisiana LNG, filiale de Woodside, sont les fournisseurs américains disposant de la plus grande capacité de GNL non engagée.

Louisiana LNG demanderait une prime pour les frais de liquéfaction supérieurs à 2,50 dollars par mmBtu, soit un niveau supérieur aux prix moyens du marché américain, en raison de la flexibilité de ses contrats: l’entreprise proposerait aux acheteurs potentiels des contrats plus courts en échange de prix plus élevés, ont indiqué deux sources à Reuters.