Une sénatrice estime que la mise à jour prévue des conditions commerciales de Meta pourrait nuire aux entreprises américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de Meta, des commentaires de la sénatrice, ainsi que des paragraphes 2, 5 à 8 et 10)

par David Shepardson

La sénatrice américaine Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, a fait part vendredi de ses inquiétudes concernant le projet de mise à jour des conditions commerciales de Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, estimant que cela pourrait nuire aux entreprises et aux créateurs.

Mme Blackburn, qui préside la sous-commission du Sénat chargée de la vie privée, de la technologie et du droit, a déclaré que ces nouvelles conditions "indiquent que Meta tente d’exploiter les créateurs et les entreprises américains en s’octroyant un pouvoir illimité pour extraire du contenu de tout site web associé à des comptes professionnels Facebook et Instagram".

Plus tôt dans la journée de vendredi, Meta a annoncé qu’elle reporterait la mise en œuvre des nouvelles conditions commerciales du 30 octobre au 20 novembre, afin de pouvoir répondre aux préoccupations des éditeurs et des annonceurs numériques.

Les autorités de la concurrence de l’UE et du Royaume-Uni ont reçu des plaintes concernant ces nouvelles conditions commerciales, qui, selon les éditeurs et les annonceurs numériques, conféreraient à Meta des droits illimités d’utiliser leur contenu pour ses services d’IA. Meta a rejeté ces allégations.

Mme Blackburn a indiqué que Meta avait précédemment révisé ses conditions pour supprimer toute référence explicite à l’entraînement de l’IA, mais a estimé que ces modifications n’allaient pas assez loin. Elle a ajouté que la formulation révisée autorisait un "scraping" massif de sites web externes et permettait à Meta de "développer" ses produits professionnels à partir des contenus collectés.

"En l’absence de restrictions claires sur la manière dont ces informations peuvent être utilisées, notamment quant à leur intégration éventuelle dans des systèmes d’IA, les révisions apportées par Meta n’offrent guère de garanties quant à la protection de la propriété intellectuelle des créateurs", a déclaré Mme Blackburn. Elle a ajouté: "Cela est particulièrement préoccupant pour les éditeurs de presse américains, les créateurs et les petites entreprises qui comptent sur les plateformes de Meta pour atteindre leurs publics et leurs clients."

Interrogée vendredi sur la lettre de Mme Blackburn, Meta a indiqué avoir reporté cette modification et précisé que les conditions révisées ne s’appliquaient qu’à ses publicités et à ses produits professionnels, et qu’elle ne modifiait pas la manière dont elle utilise les robots d’indexation.

"Ces mises à jour ne nous confèrent pas de nouveaux droits permettant de passer outre ces préférences, et il ne s’agit pas ici de scraper des sites d’actualités", a déclaré l’entreprise, soulignant que "les propriétaires de contenu pourront toujours utiliser le fichier robots.txt pour indiquer leurs préférences".

Partout dans le monde, les éditeurs intensifient leur lutte contre les entreprises d’IA qui utilisent leur contenu sans autorisation pour entraîner de grands modèles linguistiques, soulignant ainsi le conflit entre les titulaires de droits d’auteur et ceux qui invoquent des arguments de "fair use".

"Meta doit retirer ses Conditions commerciales mises à jour et s’asseoir à la table des négociations pour protéger le contenu des créateurs et des éditeurs à travers le pays", a déclaré Mme Blackburn. "Les créateurs et les petites entreprises américains ne constituent pas une source gratuite de contenu que Meta peut exploiter à sa guise."