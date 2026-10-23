Wall Street clôture en baisse, minée par une nouvelle envolée du pétrole

Un opérateur à la Bourse de New York le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi, lestée par la flambée des prix du brut face aux craintes d'escalade au Moyen-Orient, tandis que les interrogations persistent sur la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 0,21 %, l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,52 % et le Dow Jones a chuté de 1,23%.

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