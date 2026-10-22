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QatarEnergy est en pourparlers avec Venture Global en vue d'un accord d'approvisionnement à long terme en GNL
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 22:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

QatarEnergy est en pourparlers avancés avec Venture Global VG.N en vue d'un accord d'approvisionnement à long terme portant sur l'achat d'au moins 3 millions de tonnes métriques de GNL par an, ont déclaré à Reuters trois personnes proches des négociations.

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