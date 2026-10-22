QatarEnergy est en pourparlers avec Venture Global en vue d'un accord d'approvisionnement à long terme en GNL

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QatarEnergy est en pourparlers avancés avec Venture Global VG.N en vue d'un accord d'approvisionnement à long terme portant sur l'achat d'au moins 3 millions de tonnes métriques de GNL par an, ont déclaré à Reuters trois personnes proches des négociations.