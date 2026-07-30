QatarEnergy achète 33 cargaisons de GNL américain pour pallier les perturbations dans le détroit d'Ormuz, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marwa Rashad, Emily Chow et Stephanie Kelly

QatarEnergy (QE) a acheté cette année 33 cargaisons de GNL au comptant aux États-Unis pour les livrer à la Corée du Sud, à Taïwan, au Bangladesh, en Inde et au Japon, ont indiqué quatre sources du secteur du commerce et de l'industrie, alors que la société s'efforçait de limiter les perturbations pour ses principaux clients après l'interruption des exportations de gaz qatari via le détroit d'Ormuz en raison de la guerre avec l'Iran.

QE a invoqué la force majeure pour ses expéditions de gaz naturel liquéfié après que l'Iran a fermé la voie navigable à la navigation, bloquant ainsi 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz provenant des principaux producteurs qui exportent depuis des terminaux situés autour du Golfe. Ces achats de GNL américain dépassent largement les quatre cargaisons acquises par QE l'année dernière, alors que la société cherchait à maintenir l'approvisionnement de certains de ses clients malgré la déclaration de force majeure, qui la libère de ses obligations contractuelles. Le Qatar cherchait à préserver sa réputation de , acquise depuis des décennies, en tant que l'un des fournisseurs de gaz les plus fiables au monde, ont indiqué ces sources.

QE n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail concernant ces achats de GNL.

Ces 33 cargaisons représentent un tiers des exportations mensuelles de QE avant le conflit et s'élevaient à environ 1 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

Environ 80 % des expéditions de GNL du Qatar sont généralement destinées à des acheteurs en Asie et cette initiative constituait « un geste de bonne foi » de la part de QE envers certains de ses clients importants, a déclaré une source.

QE souhaitait montrer à ses clients qu'elle les appréciait et s'efforçait de les aider à maintenir leur approvisionnement, a ajouté une autre source.

QE a acheté ces cargaisons directement auprès du producteur américain Venture Global LNG et a également racheté des cargaisons à certains clients de Venture Global, ont indiqué les sources.

Venture Global n'a pas souhaité faire de commentaire.

Sur les 33 cargaisons, 28 ont déjà été livrées et les cinq restantes sont en route vers la Corée du Sud, Taïwan et l'Inde, selon la société d'analyse de données Kpler.

Les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL ces dernières années et des producteurs tels que Venture Global ont profité de la demande d'approvisionnements alternatifs tant pendant la guerre en Iran qu'à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.