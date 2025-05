Qatar Airways signe un contrat portant sur 210 Boeing pendant la visite de M. Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord comprend jusqu'à 210 Boeing 777X et 787 d'une valeur de 96 milliards de dollars

Les moteurs de GE Aerospace sont préférés à ceux de Rolls-Royce pour les 787

Selon le directeur général Culp, il s'agit du plus gros contrat de moteurs de gros-porteurs pour GE Aerospace

Le transporteur public Qatar Airways a signé mercredi un accord pour acheter jusqu'à 210 gros porteurs à Boeing lors de la visite du président Donald Trump dans le pays arabe du Golfe, un coup d'éclat pour le constructeur américain. L'accord portant sur des Boeing BA.N 777X et 787 équipés de moteurs GE Aerospace GE.N s'élève à 96 milliards de dollars, selon la Maison Blanche. Il s'agit d'une victoire pour M. Trump, qui effectue une visite très médiatisée dans la région, même s'il faudra des années avant que les avions ne soient livrés. La vente est également un coup de pouce pour Boeing et son plus grand fournisseur de moteurs à un moment où les grandes versions de l'A350 de son rival Airbus, propulsées par des moteurs Rolls-Royce, ont connu des problèmes de maintenance en raison de leur utilisation dans les climats les plus chauds du monde, y compris dans la région du Golfe.

Les actions de Boeing ont augmenté de 0,9 % à New York, tandis que celles de GE Aerospace ont progressé de 0,1 %. Pour les 787, le Qatar a opté pour les moteurs GEnx de GE Aerospace plutôt que pour le Trent 1000 de Rolls-Royce, selon l'administration. Le GE9X de GE Aerospace est la seule option de moteur pour le 777X. Il s'agit du plus important contrat de motorisation de gros-porteurs pour GE Aerospace, a déclaré Larry Culp, directeur général de la société, dans un communiqué.

M. Trump et l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ont participé à la cérémonie de signature en compagnie du directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, et du directeur général de Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. M. Trump a déclaré que M. Ortberg lui avait dit qu'il s'agissait de la plus grosse commande d'avions à réaction de l'histoire de Boeing. L'accord a été signé lors de la deuxième étape de la tournée de M. Trump dans les États du Golfe, après avoir conclu mardi une série d'accords avec l'Arabie saoudite. S'adressant à la presse, M. Trump a déclaré que l'accord portait sur 160 avions et valait 200 milliards de dollars. Toutefois, la Maison Blanche a publié plus tard une fiche d'information indiquant qu'il s'agissait d'un accord portant sur 210 jets et d'une valeur de 96 milliards de dollars. Le 777X est toujours en cours de développement et devrait commencer à être livré en 2026, avec six ans de retard sur le calendrier. Qatar Airways a déjà commandé 94 777X. Sa concurrente, Emirates, a commandé 205 777X. Les deux compagnies aériennes ont été parmi les premiers clients lorsque Boeing a lancé le programme en 2013. Le carnet de commandes de Boeing comprenait 521 commandes de 777X et 828 commandes de 787 au 30 avril, selon la société. Le nombre d'appareils commandés par le Qatar n'a pas été précisé, ni si les commandes sont fermes, ce qui nécessite un dépôt et plusieurs obligations contractuelles, ou s'il s'agit d'options.

La valeur de l'accord n'est pas claire non plus. Boeing ne publie plus les prix de son catalogue et les analystes de l'aviation affirment que les compagnies aériennes obtiennent généralement d'importantes remises lorsqu'elles passent des commandes groupées. Boeing n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Qatar Airways n'a pas répondu immédiatement à une demande d'éclaircissement ou de commentaire. En mars, le directeur commercial du Qatar, Thierry Antinori, a déclaré à Reuters que la compagnie aérienne travaillait sur une commande importante de gros porteurs pour soutenir ses plans de croissance à long terme.