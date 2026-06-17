Qantas s'apprête à annoncer la première liaison de son programme de vols ultra-long-courriers “Project Sunrise”

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* Londres et New York pourraient être les premières destinations des vols sans escale les plus longs au monde

* Les vols du projet “Sunrise” devraient être lancés fin 2027 après une série de retards

* Qantas espère proposer des tarifs environ 20 % plus élevés que ceux des vols avec escale en classe premium

par Tim Hepher

Qantas Airways QAN.AX s'apprête à dévoiler mercredi la première destination des vols sans escale les plus longs au monde, reliant l'est de l'Australie à Londres ou à New York, s'attaquant ainsi à l'un des derniers obstacles encore insurmontables du transport aérien après des années de retards.

Le “Project Sunrise”, qui vise à contourner les hubs du Moyen-Orient et d’Asie sur les vols à destination de Londres et à proposer des liaisons directes à bord d’Airbus AIR.PA modifiés pour le long-courrier , est en préparation depuis 2017 et devrait entrer en service d’ici la fin de l’année prochaine.

L’objectif est de réduire ce qui était autrefois un périple de cinq jours sur la “route du kangourou” vers Londres à 22 heures au maximum, en fonction des itinéraires et des vents. Le trajet dure actuellement entre 24 et 25 heures via Singapour.

New York, que Qantas dessert actuellement au départ de Sydney via Auckland, figure également parmi les premières destinations, mais la compagnie aérienne n’a pour l’instant pas précisé laquelle serait desservie en premier.

Ce projet représente un pari majeur pour la compagnie australienne, qui a investi des milliards dans le renouvellement de sa flotte, l’aménagement de ses cabines et la recherche sur les effets sur la santé d’un vol transcontinental en une seule étape.

Pour réussir, elle doit convaincre les passagers de payer plus cher afin d’éviter les escales, tout en minimisant l’inconfort lié aux longs vols.

“Ce qu’ils vendent, c’est du temps, et ils doivent absolument appliquer un supplément sur toutes les classes, en particulier en classe affaires et en classe économique premium”, a déclaré l’analyste aéronautique John Strickland.

Qantas a baptisé ce projet “Project Sunrise” en référence aux vols d’endurance “double lever de soleil” effectués par la compagnie pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours desquels les avions restaient en vol suffisamment longtemps pour assister à deux levers de soleil.

La compagnie estime que ce projet pourrait générer plus de 400 millions de dollars australiens (282,68 millions de dollars) par an de bénéfices supplémentaires. La directrice générale de Qantas, Vanessa Hudson, a déclaré en février que ce chiffre reposait sur l’hypothèse selon laquelle les vols sans escale pourraient se vendre à des tarifs environ 20 % plus élevés que les vols avec une escale dans les classes supérieures.

Mais selon les analystes, la hausse des prix de l’énergie résultant du conflit dans le Golfe a relevé la barre pour atteindre le seuil de rentabilité.

“UN MARCHÉ FAVORABLE”

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note publiée en avril – après le cessez-le-feu initial entre les États-Unis et l’Iran, mais avant l’accord de paix provisoire conclu cette semaine – que les passagers continueraient à préférer les vols directs vers l’Europe via Perth ou à délaisser les hubs du Moyen-Orient au profit de ceux d’Asie jusqu’en 2027.

“Par conséquent, nous prévoyons un marché favorable pour les vols du projet Sunrise à destination de Londres”, ont-ils déclaré.

Les compagnies aériennes du Golfe, telles qu’Emirates, qui ont redessiné la carte de l’aviation autour de leurs hubs, ont indiqué qu’elles défendraient leur marché . Pour soutenir leurs efforts, le gouvernement australien a levé mercredi une alerte “ne pas voyager” en vigueur depuis des mois concernant les hubs du Golfe , qui avait rendu caduques la plupart des polices d’assurance voyage, même pour les personnes en transit .

Qantas doit présenter mercredi à Toulouse aux investisseurs les aspects économiques de ces nouveaux vols directs et promouvoir ses cabines personnalisées auprès d’un public plus large.

Airbus a remporté la commande du projet Sunrise après une bataille acharnée contre le 777X de Boeing BA.N en 2019.

Au début du mois, le constructeur a effectué le premier vol d’essai de l’un des 12 A350-1000ULR modifiés commandés par Qantas.

Ces appareils de 238 places sont équipés d’un réservoir de carburant supplémentaire situé à l’arrière-centre , ce qui permet d’augmenter l’autonomie de 1 000 milles nautiques (1 852 km) pour atteindre 10 000 milles nautiques. Les vols sont si longs qu’une grande partie du carburant servira simplement à supporter le poids du reste du carburant.

La livraison du premier appareil est prévue en avril 2027, soit environ cinq ans plus tard que prévu initialement en raison de la pandémie de COVID-19, puis des problèmes généralisés rencontrés par la chaîne d’approvisionnement aérospatiale.

Reuters a rapporté ce mois-ci que Qantas est en pourparlers pour acheter 20 avions gros-porteurs Airbus ou Boeing supplémentaires, les modèles A350-900, plus petits, ou davantage de Boeing 787 étant à l’étude. (1 dollar américain = 1,4150 dollar australien)