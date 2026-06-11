PureCycle Tech s'effondre après avoir conclu des opérations sur actions et des émissions d'obligations convertibles pour un montant de 395 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions de PureCycle Technologies ( PCT.O ), une entreprise spécialisée dans le recyclage du plastique, ont chuté de 14,4 % jeudi avant l'ouverture de la bourse, à 8,46 dollars, après une levée de fonds de 395 millions de dollars

** L'action PCT s'apprête à reculer pour la cinquième journée consécutive

** La société a annoncé tôt jeudi le prix de son émission simultanée de 250 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,75 % échéant en 2032 et d'environ 17,66 millions d'actions à 8,21 dollars pour un montant de 145 millions de dollars

** Le prix de l'offre d'actions représente une décote de 17 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action; le prix de conversion initial des obligations convertibles est de 11,08 $

** PCT a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 7,25 % échéant en 2030, pour financer son fonds de roulement et à d'autres fins

** Morgan Stanley est le seul teneur de livre

** PCT, dont le siège est à Orlando, en Floride, compte environ 180,8 millions d'actions en circulation

** À la clôture de mercredi, l'action affichait une hausse de 15 % depuis le début de l'année, dont une progression de 90 % depuis le début du trimestre

** Sur les 6 analystes couvrant le titre, 3 recommandent "d'acheter" et 3 "de conserver"; l'objectif de cours médian est de 12 $, selon les données de LSEG