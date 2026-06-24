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Puma reprend la course, Rheinmetall coule sur les frégates
information fournie par AOF 24/06/2026 à 10:33

(Zonebourse.com) - Une offre qui sort Segro de sa boîte, un contrat naval qui semble filer sous le nez de Rheinmetall, TKMS qui ramasse la mise, et quelques brokers pour secouer le reste.

Actions en hausse

Segro ( 16%) : le spécialiste britannique de l'immobilier logistique bondit après avoir rejeté une proposition indicative de Prologis, qui valorisait le groupe à 13 MdsGBP, soit environ 16,6 MdsUSD. Jefferies reste à l'achat et confirme dans la foulée la réalité de cette approche.

TKMS ( 10%) : le constructeur naval allemand profite d'un alignement favorable sur les frégates. La commission budgétaire du Bundestag a voté en faveur du programme F127, pour lequel TKMS est l'unique soumissionnaire, avec un financement demandé de 26,2 MdsEUR. Le dossier gagne aussi en visibilité après la conférence Jefferies de Baden-Baden.

Berkeley Group ( 4%) : le promoteur britannique est soutenu par ses résultats annuels, avec un bénéfice avant impôt de 451 MGBP et une trésorerie nette portée à 363 MGBP. Le marché retient aussi l'intensification des rachats d'actions tant que le titre reste sous la valeur nette d'actif par action de 39,17 GBP.

1&1 ( 3%) : Barclays remet du réseau dans le dossier. Le broker passe de neutre à acheter et relève son objectif de cours de 20,50 à 24,50 EUR, un changement de ton suffisant pour soutenir l'opérateur télécoms allemand.

Puma ( 3%) : l'équipementier sportif profite surtout du soutien de Goldman Sachs, toujours à l'achat avec un objectif relevé de 31 à 33 EUR. Le signal compense les réserves de Bernstein sur un 2e trimestre attendu plus difficile, tandis que Deutsche Bank reste neutre à 25 EUR.

Actions en baisse

Rheinmetall (-12%) : le géant allemand de la défense est frappé par un double contretemps. Selon le Financial Times, Berlin envisagerait d'abandonner le programme de frégates F126, que Rheinmetall espérait reprendre, tandis que l'Etat allemand choisit d'entrer au capital de KNDS, concurrent direct, en payant une prime au-dessus du prix d'émission.

Argenx (-6%) : le soutien de Morgan Stanley ne suffit pas à retenir le titre. La banque reste à surpondérer et relève légèrement son objectif sur l'ADR, de 1170 à 1180 USD, mais ce signal positif ne compense pas la pression du jour sur le dossier.

Ambu (-6%) : le fabricant danois de dispositifs médicaux décroche après le coup de froid de Danske Bank. Le broker passe de conserver à vendre et fixe son objectif à 58 DKK, un abaissement net qui pèse lourdement sur le titre.

Porsche (-4%) : le constructeur de Stuttgart recule avec le détachement de son dividende, fixé à 1,01 EUR par action de préférence et nettement réduit par rapport aux exercices précédents. Les perspectives confirmées la veille, avec une marge opérationnelle 2026 limitée à 5,5%-7,5% et jusqu'à 900 MEUR de charges exceptionnelles, pèsent aussi sur le sentiment.

Basler (-3%) : le spécialiste allemand de la vision industrielle est freiné par Warburg Research. Le broker relève pourtant son objectif de 25 à 30 EUR, mais abaisse sa recommandation d'acheter à neutre : le message est clair, le potentiel paraît moins évident après le parcours récent.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 10:33:00.

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