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Puma fait état d'un Ebit au T1 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 08:31

Puma PUMG.DE a fait état jeudi d'un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) au premier trimestre supérieur aux attentes, grâce à la liquidation de stocks et à la baisse des charges d'exploitation.

Le fabricant allemand d’articles de sport a enregistré une hausse de 19,6% de son Ebit, à 51,9 millions d'euros, contre 43 millions d’euros attendus par les analystes, selon un consensus fourni par la société.

Les stocks ont diminué de 8,6% en données publiées pour s'établir à 1,9 milliard d'euros, contre 2,1 milliards il y a un an, , en raison d'une baisse des volumes d'achat, reflétant une base de ventes prévue en baisse pour l'année en cours.

"Nous avons réussi à réduire nos niveaux de stocks plus rapidement que prévu, à rationaliser notre gamme de produits et à remédier aux inefficacités opérationnelles", a déclaré le président du directoire Arthur Hoeld dans un communiqué.

Puma a par ailleurs annoncé la nomination de Mark Langer au poste de directeur financier, avec effet au 1er mai, tandis que son prédécesseur Markus Neubrand, quittera l'entreprise le 30 septembre.

(Rédigé par Linda Pasquini, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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