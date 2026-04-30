Puma fait état d'un Ebit au T1 supérieur aux attentes

La boutique phare de PUMA à New York

Puma a ‌fait état jeudi d'un résultat avant intérêts et ​impôts (Ebit) au premier trimestre supérieur aux attentes, grâce à la liquidation de stocks et à ​la baisse des charges d'exploitation.

Le fabricant allemand d’articles de sport ​a enregistré une hausse ⁠de 19,6% de son Ebit, à 51,9 ‌millions d'euros, contre 43 millions d’euros attendus par les analystes, selon un consensus ​fourni par ‌la société.

Les stocks ont diminué de ⁠8,6% en données publiées pour s'établir à 1,9 milliard d'euros, contre 2,1 milliards il y ⁠a un an, , ‌en raison d'une baisse des volumes ⁠d'achat, reflétant une base de ventes prévue ‌en baisse pour l'année en cours.

"Nous ⁠avons réussi à réduire nos niveaux ⁠de stocks ‌plus rapidement que prévu, à rationaliser notre gamme ​de produits et ‌à remédier aux inefficacités opérationnelles", a déclaré le président du directoire ​Arthur Hoeld dans un communiqué.

Puma a par ailleurs annoncé la nomination de Mark ⁠Langer au poste de directeur financier, avec effet au 1er mai, tandis que son prédécesseur Markus Neubrand, quittera l'entreprise le 30 septembre.

(Rédigé par Linda Pasquini, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)