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Puma en recul sur une perte opérationnelle creusée
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 14:45
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Puma recule de 3% à 27,4 EUR à Francfort, dans le sillage de sa publication du 2e trimestre 2026, marquée par une réduction de sa perte des activités poursuivies à 72,8 MEUR (contre 247,1 MEUR un an auparavant), mais aussi par un creusement de sa perte opérationnelle ajustée de 71,4% à 41,9 MEUR.

Si l'équipementier sportif allemand a amélioré sa marge brute de 1,8 point à 48%, grâce notamment à des coûts d'approvisionnement plus faibles résultant des remboursements de droits de douane américains, son chiffre d'affaires a diminué de 9,7% à 1,69 MdEUR (-9,4% à taux de change constants).

"La baisse des ventes a été principalement due aux mesures de réinitialisation engagées au 3e trimestre 2025 et au recul de la demande des consommateurs dans les principales régions, dans le contexte du conflit en cours au Moyen-Orient", explique le groupe.

Après une mise à jour de ses hypothèses pour l'ensemble de l'année en cours, Puma confirme prévoir un résultat opérationnel compris entre -50 MEUR et -150 MEUR en 2026, incluant les effets ponctuels liés au programme d'efficacité des coûts mis en oeuvre.

Le groupe anticipe une baisse de ses ventes en monnaies locales "à un chiffre faible à moyen", en raison d'un recul des ventes en Amérique du Nord lié aux mesures visant à rationaliser la distribution, que la croissance en Amérique latine et en Asie-Pacifique ne devrait compenser que partiellement.

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