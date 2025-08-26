 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Puma: après la spéculation, le titre retombe un peu
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 10:15

(Zonebourse.com) - La cotation de l'action Puma a repris sur une baisse de plus de 3% mardi matin à la Bourse de Francfort après son envolée de près de 16% la veille, due à des informations selon lesquelles la famille Pinault étudierait des options concernant sa participation dans l'équipementier sportif, à commencer par une éventuelle cession.

A en croire Bloomberg, Artemis, la holding de la famille Pinault, propriétaire de Kering, envisagerait de se séparer de sa participation de 29% dans Puma, qui pourrait être éventuellement vendue - d'après les sources citées par l'agence de presse financière - aux chinois Anta et Li Ning, même si d'autres manifestations d'intérêt seraient également apparues en provenances des Etats-Unis et du Moyen-Orient.

Le titre Puma s'était envolé de quasiment 16% lundi dans le sillage de ces informations, les investisseurs s'attendant à ce qu'une éventuelle transaction se réalise sur la base d'une prime au vu de la récente chute de la valorisation boursière du groupe allemand.

Selon les analystes, cette perspective pourrait également relancer l'intérêt du dossier d'un point de vue plus fondamental.

'La vente potentielle par Artemis de sa participation de 29% constituerait une bonne nouvelle sachant que l'histoire boursière de Puma a récemment été entachée par des performances moins bonnes et par une perte de vitesse face à une concurrence accrue sur le marché du sportwear', estiment les équipes de RBC.

'Un changement d'actionnariat pourrait soutenir les investissements et accélérer la relance de l'activité sous l'impulsion du nouveau DG Arthur Hoeld', souligne le courtier canadien.

S'il considère qu'Anta pourrait représenter un repreneur 'logique' pour la participation d'Artemis compte tenu de son portefeuille composé de plusieurs marques, de sa récente acquisition du fabricant de vêtements et d'accessoires extérieurs Jack Wolfskin et de sa prise de participation dans Amer Sports (Wilson et Salomon, entre autres), RBC ne pense pas que Li Ning constitue un choix à prendre au sérieux en raison de son modèle économique mono-marque.


