Puma: après la spéculation, le titre retombe un peu
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 10:15
A en croire Bloomberg, Artemis, la holding de la famille Pinault, propriétaire de Kering, envisagerait de se séparer de sa participation de 29% dans Puma, qui pourrait être éventuellement vendue - d'après les sources citées par l'agence de presse financière - aux chinois Anta et Li Ning, même si d'autres manifestations d'intérêt seraient également apparues en provenances des Etats-Unis et du Moyen-Orient.
Le titre Puma s'était envolé de quasiment 16% lundi dans le sillage de ces informations, les investisseurs s'attendant à ce qu'une éventuelle transaction se réalise sur la base d'une prime au vu de la récente chute de la valorisation boursière du groupe allemand.
Selon les analystes, cette perspective pourrait également relancer l'intérêt du dossier d'un point de vue plus fondamental.
'La vente potentielle par Artemis de sa participation de 29% constituerait une bonne nouvelle sachant que l'histoire boursière de Puma a récemment été entachée par des performances moins bonnes et par une perte de vitesse face à une concurrence accrue sur le marché du sportwear', estiment les équipes de RBC.
'Un changement d'actionnariat pourrait soutenir les investissements et accélérer la relance de l'activité sous l'impulsion du nouveau DG Arthur Hoeld', souligne le courtier canadien.
S'il considère qu'Anta pourrait représenter un repreneur 'logique' pour la participation d'Artemis compte tenu de son portefeuille composé de plusieurs marques, de sa récente acquisition du fabricant de vêtements et d'accessoires extérieurs Jack Wolfskin et de sa prise de participation dans Amer Sports (Wilson et Salomon, entre autres), RBC ne pense pas que Li Ning constitue un choix à prendre au sérieux en raison de son modèle économique mono-marque.
Valeurs associées
|21,130 EUR
|XETRA
|-2,76%
A lire aussi
-
Carlos Alcaraz (2e mondial) a démarré sans accroc sa reconquête du trône lundi, qualifié en trois sets pour le deuxième tour de l'US Open contrairement à Venus Williams et Madison Keys. - Alcaraz maîtrise ses débuts - Le tirage au sort était piégeux, mais Carlos ... Lire la suite
-
Ses pentes sont si souillées qu'elles sont parfois décrites comme la plus haute décharge du monde: pour nettoyer les tonnes de déchets abandonnées chaque année sur l'Everest, alpinistes et guides sont désormais équipés de deux drones. Canettes, bonbonnes d'oxygène ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi et les actions des banques plongent, plombées par les incertitudes politique et budgétaire en France, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance de l'Assemblée Nationale à l'issue incertaine le ... Lire la suite
-
(Reuters) -Les principales Bourses européennes reculent en début de séance mardi, plombées par les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) sous l'ère Donald Trump, tandis que Paris affiche une baisse encore plus marquée dans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer