Mercedes: Le bénéfice chute en 2025 avec les droits de douane et les difficultés en Chine

La Mercedes GLB

Mercedes-Benz ‌a annoncé jeudi une baisse plus ​forte que prévu de 57% de son bénéfice annuel, soulignant la période difficile que ​traverse le groupe allemand, confronté à une concurrence ​acharnée en Chine et ⁠à des droits de douane coûteux.

Le ‌bénéfice avant intérêts et impôts du constructeur automobile haut de gamme ​s'est élevé ‌à 5,8 milliards d'euros l'année ⁠dernière, en baisse par rapport aux 6,6 milliards prévus par les analystes de Visible ⁠Alpha et ‌comparé aux 13,6 milliards d'euros ⁠de l'année précédente.

La société a généré ‌un chiffre d'affaires de 132,2 ⁠milliards d'euros, en baisse de 9% ⁠par rapport ‌à l'année précédente et légèrement inférieur aux ​134 milliards d'euros ‌prévus.

"Dans un environnement de marché dynamique, nos résultats financiers ​sont restés conformes à nos prévisions, grâce à l'accent mis sur ⁠l'efficacité, la rapidité et la flexibilité", a affirmé le président du directoire du groupe, Ola Kaellenius.

(Rédigé par Rachel More, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ​Augustin Turpin)