Mercedes: Le bénéfice chute en 2025 avec les droits de douane et les difficultés en Chine

Mercedes-Benz a annoncé jeudi une baisse plus forte que prévu de 57% de son bénéfice annuel, soulignant la période difficile que traverse le groupe allemand, confronté à une concurrence acharnée en Chine et à des droits de douane coûteux.
Le bénéfice avant intérêts et impôts du constructeur automobile haut de gamme s'est élevé à 5,8 milliards d'euros l'année dernière, en baisse par rapport aux 6,6 milliards prévus par les analystes de Visible Alpha et comparé aux 13,6 milliards d'euros de l'année précédente.
La société a généré un chiffre d'affaires de 132,2 milliards d'euros, en baisse de 9% par rapport à l'année précédente et légèrement inférieur aux 134 milliards d'euros prévus.
"Dans un environnement de marché dynamique, nos résultats financiers sont restés conformes à nos prévisions, grâce à l'accent mis sur l'efficacité, la rapidité et la flexibilité", a affirmé le président du directoire du groupe, Ola Kaellenius.
(Rédigé par Rachel More, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)
