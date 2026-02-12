information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 09:54

Nissan-Baisse de 44% du bénéfice d'exploitation au T3

Le logo Nissan est visible au sommet d'un bâtiment de l'usine Nissan Motor d'Oppama à Yokosuka.

Nissan Motor ​a fait état jeudi d'une baisse de 44% ​de son bénéfice d'exploitation ​au troisième ⁠trimestre, le constructeur automobile ‌japonais étant confronté à une forte ​concurrence ‌sur ses marchés ⁠tels que les États-Unis et la Chine.

Le ⁠groupe affiche ‌un bénéfice d'exploitation ⁠à 17,5 milliards ‌de yens (96,35 ⁠millions d'euros), contre 31,1 ⁠milliards de ‌yens l'année précédente.

Les ​analystes ‌attendaient en moyenne une perte de 81 ​milliards de yens selon ⁠les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Etienne Breban, édité par Blandine ​Hénault)