L'Europe sur un niveau record avec les résultats de sociétés

Des traders travaillent dans une salle de marché au siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

Les principales Bourses européennes sont orientées dans ‌le vert jeudi en matinée, à des niveaux sans précédent, après de nombreuses publications d'entreprises, notamment des poids-lourds du ​Vieux continent comme Hermès, AB Inbev, Siemens, L'Oréal ou encore Essilorluxottica.

À Paris, le CAC 40 prend 1,26% à 8.417,16 points vers 08h20 GMT, après avoir inscrit en séance un record à 8.437,35 points. À Londres, le FTSE ​100 avance de 0,38% et à Francfort, le Dax progresse de 1,12%.

L'indice EuroStoxx 50 monte de 0,97% et le FTSEurofirst 300 de 0,63%. Le ​Stoxx 600 gagne 0,46%, après avoir touché en séance ⁠un niveau sans précédent à 625,90 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de ‌0,27% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,21% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance sans grand changement. Les marchés américains attendent ​la publication vendredi des prix à la ‌consommation aux Etats-Unis pour le mois de janvier, qui pourraient permettre d'affiner les ⁠anticipations sur l'évolution des taux directeurs de la Fed après un robuste rapport sur l'emploi qui a éloigné la perspective d'une baisse des coûts d'emprunt en mars.

En Europe, les publications trimestrielles dominent, notamment dans le secteur du ⁠luxe emmené par Hermès ‌avant les résultats après la clôture de L'Oréal, alors que les perspectives concernant la ⁠santé financière des sociétés du Vieux continent se sont améliorées, selon les données de LSEG.

Le fabricant des sacs ‌Birkin a fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants ⁠de ses ventes au quatrième trimestre, ce qui fait prendre à l'action 2,5%, ⁠tandis que l'indice du luxe ‌en Europe avance de 2,46%

Essilorluxottica, poids lourd du CAC 40, s'envole de 8,77%, après avoir annoncé un bond ​de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Toujours ‌à Paris, Michelin gagne 5,56% après avoir annoncé s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026, tandis que Legrand monte de 3,07%, ​le groupe ayant déclaré que l'essor de ses activités dans les centres de données avait soutenu sa croissance en 2025.

Ailleurs en Europe, Anheuser-Busch Inbev avance de 2,07%, le premier brasseur mondial ayant dépassé les attentes ⁠au titre du quatrième trimestre et déclaré qu'il pourrait accroître son bénéfice à un rythme plus rapide que ses principaux concurrents en 2026.

A Francfort, Siemens bondit de plus de 6% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tandis que Mercedes-Benz perd 3,49%, le constructeur automobile ayant annoncé une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice annuel.

A Londres Unilever recule de 3,30% après ses résultats.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)