JO 2026/Skeleton-L'Ukrainien Heraskevytch disqualifié en raison de son "casque du souvenir"

Squelette - Conférence de presse de Vladyslav Heraskevych

par Julien Pretot

‌L'Ukrainien Vladislav Heraskevytch a été disqualifié jeudi de l'épreuve de skeleton des ​Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina pour son refus de renoncer à porter un casque honorant des athlètes ukrainiens victimes de la guerre avec la ​Russie, a déclaré le Comité international olympique (CIO).

Il a été informé de sa disqualification après une ​réunion avec la présidente du CIO ⁠Kirsty Coventry, tôt dans la matinée sur le site de la ‌compétition.

Son équipe a déclaré qu'elle ferait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport.

Kirsty Coventry a déclaré aux ​journalistes qu'elle avait souhaité ‌rencontrer l'athlète en personne dans un dernier effort ⁠pour sortir de l'impasse.

"Je n'étais pas censée être ici, mais j'ai pensé qu'il était vraiment important de venir ici et de lui parler en ⁠face à face", ‌a dit la présidente, dont ce sont les premiers Jeux ⁠à la tête de l'instance. "Personne, et surtout pas moi, n'est en ‌désaccord avec le message, c'est un message puissant, c'est un ⁠message de souvenir, de mémoire."

"Le défi consistait à trouver ⁠une solution pour le ‌terrain de jeu. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver cette solution", ​a-t-elle ajouté, la gorge serrée. "Je ‌voulais vraiment le voir courir, ça a été une matinée riche en émotions."

Le CIO lui a ​proposé d'exposer son "casque du souvenir", sur lequel sont représentés 24 portraits de compatriotes décédés, avant le départ et après l'arrivée de ⁠la course, tout en lui permettant de porter un brassard noir pendant la compétition.

"Je suis disqualifié de la course. Je ne vivrai pas mon moment olympique", a déclaré Vladyslav Heraskevych.

La compétition de skeleton doit débuter plus tard dans la journée de jeudi.

(Reportage de Julien Prétot et Karolos Grohmann, ​version française Vincent Daheron)