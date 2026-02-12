 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026/Skeleton-L'Ukrainien Heraskevytch disqualifié en raison de son "casque du souvenir"
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:58

Squelette - Conférence de presse de Vladyslav Heraskevych

Squelette - Conférence de presse de Vladyslav Heraskevych

par Julien Pretot

‌L'Ukrainien Vladislav Heraskevytch a été disqualifié jeudi de l'épreuve de skeleton des ​Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina pour son refus de renoncer à porter un casque honorant des athlètes ukrainiens victimes de la guerre avec la ​Russie, a déclaré le Comité international olympique (CIO).

Il a été informé de sa disqualification après une ​réunion avec la présidente du CIO ⁠Kirsty Coventry, tôt dans la matinée sur le site de la ‌compétition.

Son équipe a déclaré qu'elle ferait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport.

Kirsty Coventry a déclaré aux ​journalistes qu'elle avait souhaité ‌rencontrer l'athlète en personne dans un dernier effort ⁠pour sortir de l'impasse.

"Je n'étais pas censée être ici, mais j'ai pensé qu'il était vraiment important de venir ici et de lui parler en ⁠face à face", ‌a dit la présidente, dont ce sont les premiers Jeux ⁠à la tête de l'instance. "Personne, et surtout pas moi, n'est en ‌désaccord avec le message, c'est un message puissant, c'est un ⁠message de souvenir, de mémoire."

"Le défi consistait à trouver ⁠une solution pour le ‌terrain de jeu. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver cette solution", ​a-t-elle ajouté, la gorge serrée. "Je ‌voulais vraiment le voir courir, ça a été une matinée riche en émotions."

Le CIO lui a ​proposé d'exposer son "casque du souvenir", sur lequel sont représentés 24 portraits de compatriotes décédés, avant le départ et après l'arrivée de ⁠la course, tout en lui permettant de porter un brassard noir pendant la compétition.

"Je suis disqualifié de la course. Je ne vivrai pas mon moment olympique", a déclaré Vladyslav Heraskevych.

La compétition de skeleton doit débuter plus tard dans la journée de jeudi.

(Reportage de Julien Prétot et Karolos Grohmann, ​version française Vincent Daheron)

Guerre en Ukraine
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:12

    et ben si les autres concurrents, on des c , qu'ils refusent de prendre le départ en signe de solidarité. Je serai surpris que ça arrive.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank