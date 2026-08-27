PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT REVIENT SUR LES ANNONCES PHARES DE LA GAMESCOM 2026 ET SON LINE-UP A VENIR

PARIS, FRANCE – 27 août 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) - PULLUP Entertainment , acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo, et ses filiales reviennent aujourd'hui sur l'ensemble des annonces réalisées par le groupe à l'occasion de la Gamescom 2026, le premier salon international du jeu vidéo. Avec plus de dix titres présentés lors de conférences parmi les plus suivies de l'industrie, dont l'Opening Night Live de la Gamescom et le Future Games Show , PulluP Entertainment met en lumière un portefeuille exceptionnellement solide ainsi qu'un aperçu exclusif de sa roadmap 2026 et 2027.

« Notre présence significative à la Gamescom reflète l'étendue et la qualité de notre portfolio, soutenu aussi bien par des franchises établies que par de nouvelles IPs et de nouveaux partenariats. » déclare Geoffroy Sardin, Directeur Général de Pullup Entertainment . « Elle témoigne également du savoir-faire de nos équipes, et de la confiance que nous mettons dans la construction du lineup des années à venir.»

Focus Entertainment renforce son catalogue avec des titres très attendus et de nouveaux partenariats d'édition

Focus Entertainment publiera CLUTCH , nouvelle IP de jeu de course par des vétérans de Forza Horizon

Focus Entertainment Publishing a dévoilé son partenariat avec Maverick Games, développeur indépendant fondé par des créateurs primés . CLUTCH suit la double vie menée par de jeunes pilotes rebelles, s'affrontant au plus haut niveau du sport automobile le jour, et évoluant dans l'univers dangereux des courses clandestines la nuit. CLUTCH est attendu au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series XS et PC.

Avant-première mondiale pour Elta: Defying All Gods

Focus Entertainment Publishing et Afterburner Studios sont heureux d'annoncer Elta: Defy All Gods , attendu pour le printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Elta: Defy All Gods est un action-platformer à la croisée de la science-fiction et de la fantasy, mêlant combats intenses au corps à corps, plateforme et exploration. Les joueurs devront se frayer un chemin dans des mondes corrompus accompagnés d'un dieu-dragon.

Road Kings, la simulation next-gen de conduite de poids lourd, sera disponible le 11 mars 2027

Bénéficiant de toute l'expertise de Saber dans la création de simulations immersives, Road Kings invite les joueurs à prendre le volant d'un semi-remorque de 40 tonnes et sillonner les routes du Sud américain, entre paysages grandioses et missions périlleuses. Des débuts modestes d'un jeune conducteur jusqu'à devenir un propriétaire-exploitant incontournable, les joueurs devront se forger une réputation tout en bravant de dangereuses intempéries. Road Kings sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 11 mars 2027.

Resonance: A Plague Tale Legacy dévoile son trailer de lancement à l'Opening Night Live

Préquelle de la saga maintes fois recompensée des développeurs français d'Asobo Studio, Resonance: A Plague Tale Legacy mêle combat, exploration, puzzles environnementaux et aventure narrative. Avec un trailer de lancement dévoilé en avant-première lors de l'Opening Night Live, cette nouveau regard sur l'univers A Plague Tale est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S .

Ravivez une planète désolée dans BioEden , disponible le 3 septembre

Lors de la Gamescom, Focus Entertainment présente également le nouveau jeu de gestion cosy BioEden par le studio Broken Arms Games. Les joueurs y incarneront un Géogarde missionné par la Collectivité Cosmique pour ramener à la vie un monde attendant d'être sauvé. Veillez à la gestion de vos ressources, évoluez dans l'arbre de progression et observez patiemment la faune et la flore se développer. BioEden sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 3 septembre.

Dotemu, spécialiste des jeux indépendants, présente quatre nouveaux titres

Annonce de Acornia: Mirror Worlds ,prévu pour 2027

The Arcade Crew et Splashteam (Tinykin, Splasher) ont révélé Acornia: Mirror Worlds lors du pre-show de l'Opening Night Live. Ce jeu d'action-aventure en deux dimensions mêle exploration, combat et gestion de boutique. Les joueurs y incarneront une jeune écureuil luttant pour protéger son monde, tout en créant et en gérant sa propre pâtisserie. Acornia: Mirror Worlds sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 en 2027.

Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern : un nouveau jeu sous licence officielle annoncé

Dotemu et Homo Ludens ont annoncé Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern , un jeu de gestion se déroulant dans l'univers de la franchise de fantasy mondialement connue. Même les plus grands héros de ce monde ont besoin de repos : prenez le rôle sous-estimé mais néanmoins crucial d'un aubergiste, créez un établissement accueillant et aidez les aventuriers dans la préparation de leur prochaine quête. Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern sera disponible en 2027 sur PC.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile un trailer de gameplay

Dotemu et le studio de développement Old Skull Games ont dévoilé les premières images de gameplay de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster , un tout nouveau jeu de plateforme, d'action et d'infiltration, proposant une nouvelle approche de la célèbre franchise de Games Workshop. Puisant son inspiration dans les plus grands classiques du jeu de plateforme en 2D, l'aventure sombre et sanglante de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster débutera en 2027 sur PC et consoles.

Dotemu lance le party game à8 joueurs Blasterbug: Last Bug Standing!

Dotemu a créé la surprise lors du Pixel Arcadia retro showcase en dévoilant Blasterbug: Last Bug Standing! , un tout nouveau party game explosif, d'ores et déjà disponible gratuitement. Blasterbug: Last Bug Standing! met en scène des insectes héros haut en couleur dans des arènes évolutives, où des grenades explosives bien placées vous permettent d'éparpiller vos adversaires en multijoueur local jusqu'à 8 joueurs.

Sortie de Train Sim World 7 par Dovetail Games prévue le 15 septembre

Le développeur et éditeur récompensé Dovetail Games a annoncé le très attendu Train Sim World 7 , tout dernier opus de sa franchise phare. Nouvelles lignes, gameplay repensé, commandes améliorées et trains parmi les plus attendus : Train Sim World 7 regorge de contenu réclamé par la communauté, dont l'une des locomotives les plus espérées de l'histoire de la franchise, l'ICE 4 allemand. Le jeu est sur les rails pour une sortie le 15 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Gallipoli, le nouvel opus de la célèbre licence WW1 Game Series par BlackMill Games, est disponible

Quelques jours avant la Gamescom, BlackMill Games a lancé Gallipoli , la toute nouvelle entrée dans l'acclamée WW1 Game Series , désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S . Inspiré de la campagne de Gallipoli et des fronts ottomans, Gallipoli oppose les forces de l'Empire britannique à celles de l'Empire ottoman dans d'intenses affrontements en escouades à 25 contre 25. Le titre donne vie à l'une des campagnes les plus éprouvantes de la Première Guerre mondiale, tout en restant fidèle au gameplay réaliste et axé sur les objectifs qui fait la renommée de la WW1 Game Series .

À propos de PULLUP Entertainment

Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 millions d'euros en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'organise autour de :

Deux pôles d'édition :

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, reconnu pour des titres à succès tels que A Plague Tale , SnowRunner et Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, reconnu pour des titres à succès tels que A Plague Tale , SnowRunner et Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste des jeux indépendants, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion , développeur et éditeur de Absolum .

Quatre studios de développement et une structure audiovisuelle :

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), et CARPOOL STUDIO (nouvelle licence Live Service).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), et (nouvelle licence Live Service). SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.

Évènement à venir : Assemblée Générale le 23 septembre 2026, et chiffre d'affaires du T2 2026/27 le 22 octobre 2026.



Contacts

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