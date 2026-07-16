PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT PUBLIE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2026/27

Robuste performance du back-catalogue

Montée en puissance de Resonance: A Plague Tale Legacy, wishlists records pour la franchise [1]

Un portefeuille de marques fortes et de jeux prometteurs, dont Bradley The Badger,

Magicians: The Devil's Deal (co-IP), Road Kings, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster,

Warhammer 40,000: Space Marine 3

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/27 de 44,4 M€

Solidité du Back-catalogue, stable hors impact des revenus différés à 39,3 M€ vs 39,4 M€ au T1 2025/26

Contributeurs notables : Absolum, Atomic Heart, John Carpenter's Toxic Commando, Marvel Cosmic Invasion, RoadCraft, SnowRunner, Train Sim World

Absolum, Atomic Heart, John Carpenter's Toxic Commando, Marvel Cosmic Invasion, RoadCraft, SnowRunner, Train Sim World Warhammer 40,000: Space Marine 2 a vendu plus d'unités au T1 2026/27 qu'au T1 2025/26

Plus de 500 000 copies de la franchise A Plague Tale (Innocence et Requiem) vendues depuis l'annonce début juin de la date de sortie de Resonance: A Plague Tale Legacy (co-IP)

PARIS, FRANCE – 16 juillet 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/27, clos le 30 juin 2026.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre - non audité

En millions € T1 2026/27 T1 2025/26 Var. Lancements 1,9 18,6 -89,8% Back-catalogue 40,1 58,4 -31,3% Autres 2,4 2,3 +5,0% CA Groupe 44,4 79,3 -44,0%

Le Back-catalogue inclut des revenus différés de 0,9 M€ au T1 2026/27 et 19,0 M€ au T1 2025/26.

Geoffroy Sardin, Directeur Général commente : « L'excellente exécution de nos équipes sur le back-catalogue est le fait marquant du trimestre. Hors revenus différés sa performance est robuste, reflet de sa qualité et de sa profondeur. Les principaux contributeurs sont notamment Absolum, A Plague Tale, Atomic Heart, Marvel Cosmic Invasion, John Carpenter's Toxic Commando, RoadCraft, SnowRunner, TrainSim World et Warhammer 40,000: Space Marine 2. La visibilité offerte par le back catalogue est un atout majeur nous permettant d'investir dans la transformation du Groupe vers la détention des actifs – avec actuellement 14 projets en cours de développement sur des IPs propriétaires ou co-détenues – et la plus grande récurrence des revenus, notamment au travers des contenus Live. »

Geoffroy Sardin poursuit : « Plusieurs annonces récentes ont bénéficié d'une excellente réception des joueurs, notamment Bradley The Badger, Magicians: the Devil's Deal (co-IP) et Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster. Notre attractivité en tant qu'éditeur continue de grandir auprès des meilleurs créateurs de l'industrie. Elle s'appuie sur la réputation de Focus Entertainment et de Dotemu et sur notre positionnement reconnu sur les jeux au gameplay exigeant et de grande qualité.

Avec ces titres, ainsi qu'avec Resonance: A Plague Tale Legacy – une co-IP qui sortira le 27 août prochain – Gallipoli (IP propriétaire), Road Kings, Warhammer 40,000: Space Marine 3 et plusieurs IPs propriétaires en développement dans nos studios internes, nous positionnons PULLUP Entertainment pour tirer profit de la dynamique, à la fois excellente et fortement concurrentielle, du segment des jeux AA et indépendants. Nous continuons par ailleurs d'être agiles et d'appliquer une forte discipline en faveur de l'amélioration de notre performance financière sur les prochaines années. »

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 44,4 M€ en baisse de 44,0% par rapport au premier trimestre 2025/26 qui avait bénéficié d'un revenu différé de 19,0 M€ et du lancement de RoadCraft.

Le chiffre d'affaires Lancements s'élève à 1,9 M€, à comparer à 18,6 M€ au premier trimestre 2025/26. Le chiffre d'affaires Back-catalogue s'élève à 40,1 M€, en baisse par rapport aux 58,4 M€ réalisés au premier trimestre 2025/26. Hors revenus différés, le back-catalogue est stable à 39,3 M€ vs 39,4 M€ un an plus tôt, cette solidité reflétant la qualité des titres de PULLUP Entertainment, l'expertise de ses équipes dans la mise en valeur des jeux plusieurs années après leurs lancements, et la montée en puissance des opérations Live qui engagent les joueurs dans la durée.

Line-up exercice 2026/27

Focus Entertainment Publishing : Resonance: A Plague Tale Legacy / Road Kings / BioEden

Dotemu : Chivalware / Theos: City of Myth / Wardens of Avalon / Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

: Chivalware / Theos: City of Myth / Wardens of Avalon / Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster BlackMill Games : Gallipoli, WW1 Game Series

: Gallipoli, WW1 Game Series Dovetail Games : une nouvelle itération de Train Sim World

D'autres jeux seront révélés au cours de l'année. Le line-up sera notamment complété par des titres indépendants sous les labels « The Arcade Crew » ( Dotemu ) et « Deck 13 Spotlight » ainsi que par un programme ambitieux de contenus Live.

Prochain événement : Assemblée Générale Annuelle le 23 septembre 2026 et chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026/27 le 22 octobre 2026 (après bourse)

À propos de PULLUP Entertainment

Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur et développeur d' Absolum .

Quatre studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge, nouvelle IP ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge, nouvelle IP ), ( WW1 Game Series ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél?: + 33 1 55 26 85 00

E-mail?: IR@pullupent.com

Relations Presse

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E-mail?: Clemence.BIGEON@focusent.com

Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail?: jeanbenoit@balboaconseil.com

[1] Toutes plateformes confondues, 50 jours avant le lancement