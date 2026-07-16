Électricité : le régulateur de l'énergie propose une hausse de 2,5% des tarifs réglementés au 1er août

La CRE de justifie notamment par l'augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.

( AFP / DAVID GANNON )

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué jeudi 16 juillet avoir proposé au gouvernement d'augmenter de 2,5% en moyenne les tarifs réglementés de l'électricité au premier août 2026. Cela devrait représenter une augmentation de la facture annuelle d'environ 26 euros TTC en moyenne pour les foyers concernés.

L'autorité indépendante, chargée du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel, précise que "19,37 millions de clients résidentiels" avaient souscrit un contrat aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE) à fin mars en France métropolitaine continentale. Ces tarifs s'opposent aux tarifs de marché, proposés par de nombreux fournisseurs depuis l'ouverture à la concurrence du secteur.

La CRE justifie notamment sa proposition par l'augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), une des trois composantes des tarifs réglementés. Les deux autres sont l'approvisionnement en électricité et les taxes.

Le dernier mot revient au gouvernement. La CRE précise que ce projet de délibération est "transmis au Conseil supérieur de l'énergie pour avis".

26 euros TTC par an

L'évolution du niveau moyen des tarifs réglementés proposés par l'autorité administrative par rapport à ceux aujourd'hui en vigueur serait en moyenne "de l'ordre de +5,98€" par megawatt/heure , toutes taxes comprises. Soit "une augmentation nette de la facture d'environ 26 euros TTC par an". Pour une consommation moyenne de 4,5 MWh par an, la moyenne en France, la facture passerait donc de 1.046 à 1.072 euros TTC.

Au 1er janvier 2026, une nouvelle organisation du marché de l'électricité en France a été mise en place, avec la fin de l'encadrement des prix de la production nucléaire d'EDF, dispositif tarifaire régulé dit Arenh.

Bercy assurait fin 2025 à l' AFP que "les prix des factures devraient être stables au moins en 2026 et en 2027" pour les trois quarts des Français, ceux ayant souscrit au tarif réglementé de vente de l'électricité.

Fin janvier, la CRE avait annoncé avoir proposé au gouvernement une baisse de 0,8% en moyenne des tarifs réglementés de l'électricité au 1er février. "Ces tarifs avaient baissé de 15% en février dernier, ils n'avaient pas bougé depuis, et là on continue dans une stabilisation, et même une très légère baisse", avait alors affirmé sa présidente Emmanuelle Wargon sur Franceinfo.