 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PubMatic chute après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société PubMatic, spécialisée dans la technologie publicitaire, chutent de 22,8 % à 8,16 $ dans les échanges prolongés

** PUBM prévoit un chiffre d'affaires de 61 à 66 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 70,6 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG ** "Bien que nos perspectives incluent une réduction des dépenses publicitaires de l'un de nos principaux partenaires DSP (plateforme côté demande), la santé sous-jacente de l'entreprise reste solide pendant que nous atténuons l'impact", déclare le directeur financier Steve Pantelick

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 71,1 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les prévisions de 67,9 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 28 % cette année

Valeurs associées

PUBMATIC RG-A
10,5700 USD NASDAQ -3,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank