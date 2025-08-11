PubMatic chute après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société PubMatic, spécialisée dans la technologie publicitaire, chutent de 22,8 % à 8,16 $ dans les échanges prolongés

** PUBM prévoit un chiffre d'affaires de 61 à 66 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 70,6 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG ** "Bien que nos perspectives incluent une réduction des dépenses publicitaires de l'un de nos principaux partenaires DSP (plateforme côté demande), la santé sous-jacente de l'entreprise reste solide pendant que nous atténuons l'impact", déclare le directeur financier Steve Pantelick

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 71,1 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les prévisions de 67,9 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 28 % cette année