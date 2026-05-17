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Publicis va racheter LiveRamp pour une valeur d'entreprise de 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Publicis PUBP.PA va acquérir LiveRamp

RAMP.N pour une valeur d'entreprise de 2,167 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a annoncé dimanche la société française dans un communiqué.

Les actionnaires de LiveRamp recevront 38,50 dollars par action en espèces, précise le communiqué.

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