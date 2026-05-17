Publicis va racheter LiveRamp pour une valeur d'entreprise de 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Publicis PUBP.PA va acquérir LiveRamp
RAMP.N pour une valeur d'entreprise de 2,167 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a annoncé dimanche la société française dans un communiqué.
Les actionnaires de LiveRamp recevront 38,50 dollars par action en espèces, précise le communiqué.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer