 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Publicis rachète la plateforme américaine Liveramp pour $2,2 mds
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 18:26

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Publicis ‌a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme ​américaine de collaboration de données Liveramp pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) et le ​relèvement de ses objectifs financiers pour 2027-2028.

Liveramp est une ​plateforme qui permet aux entreprises ⁠d'unifier, gérer et activer leurs données ‌à travers l'écosystème digital, explique le groupe dans un communiqué.

"Avec cette acquisition, valorisée ​2,2 milliards ‌de dollars en valeur d'entreprise, le ⁠Groupe poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA (...) et ⁠élargit ainsi ‌son marché adressable, lui permettant de ⁠relever ses objectifs 2027-2028 en termes de ‌croissance du revenu net et ⁠du BPA courant, à taux de change ⁠constants", déclare ‌Publicis.

Le prix d'acquisition représente une prime de près ​de 30% par ‌rapport au cours de clôture de l'action LiveRamp du 15 ​mai 2026, dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'accord.

La transaction a ⁠été signée et devrait être finalisée d’ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires, de l'approbation des actionnaires de LiveRamp et des autres conditions habituelles de réalisation, ​indique Publicis.

(Jean-Stéphane Brosse)

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,24 +2,49%
CAC 40
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1625 0,00%
TOTALENERGIES
78,68 +0,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank