Publicis rachète la plateforme américaine Liveramp pour $2,2 mds

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Publicis ‌a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme ​américaine de collaboration de données Liveramp pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) et le ​relèvement de ses objectifs financiers pour 2027-2028.

Liveramp est une ​plateforme qui permet aux entreprises ⁠d'unifier, gérer et activer leurs données ‌à travers l'écosystème digital, explique le groupe dans un communiqué.

"Avec cette acquisition, valorisée ​2,2 milliards ‌de dollars en valeur d'entreprise, le ⁠Groupe poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA (...) et ⁠élargit ainsi ‌son marché adressable, lui permettant de ⁠relever ses objectifs 2027-2028 en termes de ‌croissance du revenu net et ⁠du BPA courant, à taux de change ⁠constants", déclare ‌Publicis.

Le prix d'acquisition représente une prime de près ​de 30% par ‌rapport au cours de clôture de l'action LiveRamp du 15 ​mai 2026, dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'accord.

La transaction a ⁠été signée et devrait être finalisée d’ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires, de l'approbation des actionnaires de LiveRamp et des autres conditions habituelles de réalisation, ​indique Publicis.

(Jean-Stéphane Brosse)