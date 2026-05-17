Publicis rachète la plateforme américaine Liveramp pour $2,2 mds

Publicis a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) et le relèvement de ses objectifs financiers pour 2027-2028.

Liveramp est une plateforme qui permet aux entreprises d'unifier, gérer et activer leurs données à travers l'écosystème digital, explique le groupe dans un communiqué.

"Avec cette acquisition, valorisée 2,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise, le Groupe poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA (...) et élargit ainsi son marché adressable, lui permettant de relever ses objectifs 2027-2028 en termes de croissance du revenu net et du BPA courant, à taux de change constants", déclare Publicis.

Le prix d'acquisition représente une prime de près de 30% par rapport au cours de clôture de l'action LiveRamp du 15 mai 2026, dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'accord.

La transaction a été signée et devrait être finalisée d’ici la fin de l'année, sous réserve des approbations réglementaires, de l'approbation des actionnaires de LiveRamp et des autres conditions habituelles de réalisation, indique Publicis.

(Jean-Stéphane Brosse)