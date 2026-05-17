La Corée du Sud n'exclut pas un recours à un arbitrage d'urgence pour éviter une grève à Samsung

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La Corée du Sud ‌va explorer toutes les options, incluant un arbitrage d'urgence, pour éviter une grève ​du syndicat de Samsung Electronics, le plus grand employeur du pays, a déclaré dimanche le Premier ministre Kim Min-seok.

Les négociations salariales entre le syndicat et ​Samsung - plus grand fabricant mondial de puces de mémoires - menées sous l'égide du gouvernement vont reprendre lundi ​après avoir échoué plus tôt dans ⁠la semaine.

Vendredi, le syndicat a déclaré qu'il était disposé à entamer de ‌nouvelles discussions après le 7 juin, tout en maintenant son projet de grève de 18 jours à partir du 21 ​mai, ce qui pourrait ‌perturber la production du fabricant de puces.

Mécontent de ce qu'il ⁠qualifie d'écart considérable en matière de primes par rapport au fabricant de puces rival SK Hynix, le syndicat a averti que plus de 50.000 travailleurs ⁠pourraient se mettre ‌en grève la semaine prochaine.

"Un seul jour de débrayage à l'usine ⁠de semi-conducteur de Samsung Electronics coûterait jusqu'à 1 trillions de wons (667,78 milliards ‌de dollars) de pertes directes, a déclaré Kim Min-seok après ⁠une réunion d'urgence du gouvernement dimanche.

"Ce qui est plus inquiétant ⁠est qu'une pause ‌sur les lignes de manufacture des semi-conducteurs mènerait à des mois d'inactivité", a-t-il ​averti.

Un ordre d'arbitrage d'urgence permet de ‌suspendre pour 30 jours au maximum toute action de grève et peut être invoqué par le ​ministère du Travail s'il estime que celle-ci peut porter atteinte à l'économie ou au quotidien des Sud-Coréens.

Cette option a rarement été prise et ⁠représenterait une rupture de la part d'un système considéré comme plutôt favorable aux syndicats.

Samsung représente 22,8% des exportations sud-coréennes et 26% du marché boursier national, employant plus de 120.000 personnes dans le pays et travaillant avec 1.700 fournisseurs, a précisé le Premier ministre.

(Reportage de Hyunjoo Jin, Heejin Kim et Jihoon Lee; ​version française Zhifan Liu)