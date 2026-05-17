Le cheval pur sang Sel Jem remporte le Grand Steeple-Chase de Paris

Le cheval pur-sang Sel Jem, monté par le jockey français Johnny Charron, vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris, le 17 mai 2026 à Auteuil ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le cheval pur-sang Sel Jem, âgé de 9 ans, monté par Johnny Charron a remporté facilement dimanche à Auteuil le Grand Steeple-Chase de Paris 2026, une course marathon de six kilomètres, après avoir franchi sans commettre de faute les 23 obstacles du parcours en un peu plus de 8 minutes dans un style impeccable.

Quatorze sauteurs d'exception, sélectionnés pour leur endurance et leur impressionnant coup de saut, se sont élancés dans un terrain collant sous la pluie et devant une foule de spectateurs.

Constamment placé dans le groupe de tête dans ce marathon de l'obstacle, Sel Jem a nettement dominé la course dans les 1.500 derniers mètres. Il s'est détaché dès la sortie du dernier tournant pour vaincre avec autorité.

"Il a un cerveau plus gros que les autres. Et on est en osmose tous les deux. C'est mon cheval, il me connait par coeur", a déclaré Johnny Charron au micro d'Equidia de retour aux écuries qui remporte son 3e Grand Steeple-Chase de Paris.

Le cheval pur-sang Sel Jem, monté par le jockey français Johnny Charron (au premier plan), remporte le Grand Steeple-Chase de Paris, le 17 mai 2026 à Auteuil ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Guillaume Macaire, l'entraîneur de Royan recordman des victoires qui avait déjà remporté le Grand Steeple-Chase de Paris avec Sel Jem en 2022 sous la selle toujours de Johnny Charron signe lui un 8e sacre dans la course, un record.

"Sel Jem est le seul qui a gagné le Grand Steeple, il a l'expérience. Il a du fond. Il a eu des arrêts de jeu, une hanche cassée", a raconté Guillaume Macaire.

La deuxième place est revenue à un outsider, Bon Garçon, confié à Charlotte Prichard, originaire du Pays de Galles, la seule femme au départ.

- "On est béni" -

Le jockey Clément Lefebvre, double lauréat de cette course mythique en 2024 et 2025, a dû se contenter cette fois d'une honorable 3e place en selle sur Gold Tweet.

Le cheval pur-sang Sel Jem, monté par le jockey français Johnny Charron, vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris, le 17 mai 2026 à Auteuil ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Merci Gold Tweet, la pluie nous a desservi pour accélérer. Ce n'est pas le meilleur cheval mais il a tout donné", a analysé Gabriel Leenders, l'entraîneur de Gold Tweet.

Grâce à cette victoire le nouveau héros d'Auteuil sur le steeple-chase à la robe baie, marron, a rapporté à ses propriétaires, la famille Papot les 376.650 euros promis au vainqueur sur les 837.000 euros de primes diverses réparties entre les sept premiers.

"Cette victoire a été incroyable. On est béni, la casaque est bénie", a dit Xavier Papot.

Le pensionnaire de François Nicolle, Kentucky Wood, un outsider monté par Geoffrey Ré, a pris la 6e place après avoir figuré au sein du peloton.

L'entraîneur David Cottin, qui misait sur les chances de trois de ses pensionnaires, a fini au pied du podium (4e) avec Juntos Ganamos piloté par Quentin Samaria. La jument Karré d'As a conclu 10e et Kivala du Berlais est tombée au deuxième passage de la Rivière des Tribunes ne pouvant éviter le cheval Kaadam qui a chuté devant lui.

"Juntos Ganamos a toujours montré que c'était un très grand. Il a accroché un peu le Rail Ditch mais son jockey s'est rattrapé, n'est pas tombé. Je suis fier de lui et du jeune jockey", a commenté David Cottin ajoutant à propos de son élève Kivala du Berlais, qui a chuté, "on n'est pas battu, il n'a pas couru. La seule compensation, c'est qu'il n'a rien !".

Quant à Kaadam monté par Gaetan Masure -qui faisait partie des chevaux en vue- il s'est blessé au moment de sa chute et a été pris en charge par les services vétérinaires de l'hippodrome.

Dans cette 148e édition, on retiendra également que le cheval Crown du Berlais a été arrêté à l'avant dernier obstacle par son jockey Lucas Zuliani.