Publicis : soulève la résistance des 89,44E

Publicis soulève la résistance des 89,44E des 15 et 30 décembre 2025 (et du 12 janvier 2026) et s'ouvre le chemin des 92,24E (ex-plancher du 22/06/2025).

Au-delà, Publicis visera le retracement du zénith des 100E du 11/06/2025.