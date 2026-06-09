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Publicis : soulève la résistance des 89,44E
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 14:16

Publicis soulève la résistance des 89,44E des 15 et 30 décembre 2025 (et du 12 janvier 2026) et s'ouvre le chemin des 92,24E (ex-plancher du 22/06/2025).

Au-delà, Publicis visera le retracement du zénith des 100E du 11/06/2025.

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