Publicis signe un accord avec la FTC dans le cadre de l'acquisition de LiveRamp

Le géant français de la communication a annoncé être parvenu à un accord avec la Federal Trade Commission (FTC) américaine concernant le rachat de LiveRamp.

Ce rapprochement s'appuie sur des compromis pris en amont par le groupe français pour répondre aux exigences antitrust. Afin de lever les réserves des autorités de la concurrence, Publicis et LiveRamp ont soumis de manière proactive une série de garanties visant à préserver la neutralité et l'indépendance de la plateforme de données.

Parmi les garanties : préserver le libre choix des clients d'utiliser les produits et services de LiveRamp de manière indépendante, garantir un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux produits et services de LiveRamp, protéger les données des clients et veiller à ce qu'elles restent sous leur contrôle, maintenir un écosystème ouvert et interconnecté avec les agences et les plateformes tierces et garantir le respect de ces engagements grâce à des audits périodiques indépendants.

La finalisation de l'opération est attendue avant la fin de l'année.