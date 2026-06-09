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Publicis se distingue, Berenberg initie à l'achat
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 09:53

Publicis se distingue mardi matin à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note de Berenberg, qui a initié à l'achat sa couverture de la valeur.

Le titre du groupe publicitaire prend 0,9% à 88,7 euros vers 9h30 et figure dans le peloton de tête de l'indice CAC 40 des plus grandes capitalisations françaises, qui avance de 0,9% au même moment.

L'action reste en baisse de 0,7% depuis le début de l'année.

D'après l'analyste, les agences de publicité devraient conserver tout leur intérêt, même face à la disruption causée par l'émergence de l'IA.

"Certes, le monde de la pub traverse une zone de fortes turbulences, coincé entre l'essor de l'internalisation chez les entreprises, une concurrence accrue et l'arrivée de l'IA", reconnaît l'intermédiaire financier.

"Mais l'histoire ne se limite pas à cela", ajoute-t-il. "Les agences ne s'effacent pas, elles se réinventent. Elles deviennent le boussole stratégique dont les clients ont viscéralement besoin pour naviguer dans un paysage marketing de plus en plus éclaté", explique Berenberg.

Dans ce contexte, le professionnel estime que les titres Publicis, WPP et Havas offrent des profils haussier significatifs après leur récent mouvement de dévalorisation, allant de 20% à 50%, au vu de la solidité de leur flux de trésorerie.

Berenberg, qui affiche un objectif de cours de 118 euros sur Publicis, entame également un suivi à l'achat sur Havas et WPP.

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